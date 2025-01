Das Team-Building-RPG Etheria: Restart lädt zu rundenbasierten Matches im digitalen Utopia

XD Games hat die neue Closed-Beta zu Etheria: Restart gestartet. Die Beta-Phase läuft bereits seit zwei Tagen, aber wir nehmen den Start zum Anlass, erstmals über das übernatürliche Team-Building-RPG zu berichten, das auf ein rundenbasiertes Gameplay setzt.

In Etheria: Restart existiert die Menschheit in einem digitalen Utopia, verborgen vor einer globalen Katastrophe, die die Welt in einen ewigen Frost verwandelt hat. Gemeinsam mit den mächtigen Animus – Wesen, die über mysteriöse Anima-Kräfte verfügen – treten SpielerInnen gegen die Gefahren dieser Welt an.

Im laufenden Closed-Beta-Test können Interessierte das strategische, rundenbasierte Kampfsystem und PvP-Matches in der Arena ausprobieren und eine Welt voller Geheimnisse im PvE-Modus erkunden. Detailreiche 3D-Kampfanimationen sollen dabei jede Schlacht zu einem visuellen Erlebnis werden lassen.

Die Beta gewährt darüber hinaus bereits Zugang zu zahlreichen Individualisierungsoptionen, darunter Shell Equipment, Ether Modules und eine große Auswahl an Animus-Kompositionen. SpielerInnen können ihre Teams individuell gestalten, sei es mit einem tödlichen, doppelschwingenden Reaper oder einer mächtigen metropolitanen Kaiserin.

Einen konkreten Starttermin für Etheria: Restart, das neben Mobilgeräten auch bei Steam erscheint, gibt es noch nicht, insofern dürfte es nicht die letzte Beta-Phase gewesen sein. Bei einer der kommenden Phasen könntet ihr dann auch dabei sein. Auf der offiziellen Website findet ihr Möglichkeiten, euch auf dem Laufenden zu halten.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Etheria: Restart, XD Games