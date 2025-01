Ein SEGA-Klassiker von 1998 erlebt sein Remake für moderne Plattformen

Megapixel Studio und Forever Entertainment haben The House of the Dead 2: Remake angekündigt, eine Neuauflage des beliebten Rail-Shooters, deren Original 1998 für Sega-Arcades erschienen ist. Das Remake soll im Frühjahr 2025 für Nintendo Switch, PCs, PlayStation und Xbox erscheinen.

Die Neuauflage bringt den Kultklassiker mit überarbeiteten Grafiken und Soundtrack sowie modernisiertem Gameplay zurück, bleibt dabei jedoch dem Original treu. The House of the Dead 2: Remake bietet überarbeitete Umgebungen, mehrere Enden und kooperative Spielmöglichkeiten, um sowohl neue als auch erfahrene SpielerInnen anzusprechen.

Die Geschichte des Spiels beginnt im Februar 2000, der damals noch in der Zukunft lag. Eine kleine Stadt wird von untoten Kreaturen überrannt. Die AMS-Agenten James Taylor und Gary Stewart werden entsandt, um die Lage zu untersuchen, die an den Vorfall in der Curien-Villa aus dem Jahr 1998 erinnert. Im Einzelspieler- oder Koop-Modus schießen sich SpielerInnen durch Horden von Zombies, um den Ursprung der Infektion aufzudecken.

Zu den Features des Remakes gehören überarbeitete Musik – mit der Möglichkeit, den Originalsoundtrack zu wählen – sowie moderne Grafiken und angepasstes Gameplay. Darüber hinaus wird es mehrere Spielmodi geben, darunter die „Classic Campaign“, die der ursprünglichen Geschichte folgt, einen „Boss Mode“, in dem SpielerInnen gegen die Bosse des Spiels antreten, und einen „Training Mode“, um die eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Verschiedene Enden und verzweigte Level sorgen für zusätzlichen Wiederspielwert.

Entwickelt wird The House of the Dead 2: Remake von Megapixel Studio und veröffentlicht von Forever Entertainment. Es reiht sich damit in eine wachsende Liste von klassischen Horror- und Arcade-Titeln ein, die in jüngster Zeit neu aufgelegt wurden. Ganz vorn spielt Forever Entertainment selbst mit: Neben dem ersten „House of the Dead“-Spiel legte man auch Night Slashers neu auf.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: The House of the Dead 2 Remake, Forever Entertainment, MegaPixel Studio