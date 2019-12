Falcom arbeitet derzeit an einer eigenen Engine

Falcom ist sehr beschäftigt, unter anderem mit dem Rollenspiel-Epos The Legend of Heroes. Neben dem neuen Ableger The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki arbeitet man derzeit auch an PS4-Remastern von The Legend of Heroes: Zero no Kiseki und The Legend of Heroes: Ao no Kiseki. Diese laufen auf Sonys Phyre Engine, Präsident Toshihiro Kondo kündigte nun aber an, dass man intern an einer eigenen Engine arbeitet.

Die Entwicklung des ersten Titels mit dieser neuen Engine soll laut Kondo aber noch weit entfernt sein. Offenbar braucht es also noch eine ganze Weile, bis die Engine einsetzbar ist. Man darf also gespannt sein, wann wir die ersten Ergebnisse dieser Anstrengungen sehen dürfen.

via Gematsu, Bildmaterial: Falcom