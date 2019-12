Natsuki Chronicles erscheint am 25. Dezember für Xbox One

Was lange währt, wird endlich gut. Dies gilt wohl für kein Spiel so sehr wie für Natsuki Chronicles. Das Shoot ’em up hat nämlich eine ungewöhnlich lange Geschichte mit zahlreichen Verschiebungen hinter sich.

Geplant war die Veröffentlichung einst bereits für den Frühling 2015. Der Termin platzte und wurde auf einen späteren Termin im Jahr 2015 verschoben, dann auf 2016 und 2017. Vor zwei Jahren wurde das Spiels von 2017 auf 2018 verschoben. Anfang 2019 erfolgt dann die letzte Verschiebung.

Nun soll es aber endlich klappen mit der Veröffentlichung! Am 25. Dezember 2019 könnt ihr euch das Spiel zu Weihnachten im Microsoft Store sichern. Einen neuen Trailer findet ihr unten!

