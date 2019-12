Gewinnspiel: Wir verlosen Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020

Seit einiger Zeit können sich Fans der olympischen Spiele wieder in den aktuellsten Disziplinen üben. In Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020 warten 21 Disziplinen auf euch, darunter auch die neuen Disziplinen Skateboarding, Karate, Surfen und Sportklettern.

Eine besondere Neuerung stellt aber der Abenteuermodus dar, in dem Mario, Sonic, Bowser und Dr. Eggman in eine magische Spielekonsole gezogen werden. Dort erleben sie verschiedene Retro-Disziplinen der Olympischen Spiele in Tokyo 1964! 10 solcher 2D-Disziplinen könnt ihr spielen, darunter Turmspringen, Judo, Schießen, Marathon und den 400m-Hürdenlauf.

