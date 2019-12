Informationen zu den DLC-Charakteren und Gameplay-Videos zu Granblue Fantasy: Versus

Zur Granblue Fantasy Fes 2019 gibt es einige Neuigkeiten zu Granblue Fantasy: Versus! Insbesondere gibt es Informationen zu den DLC-Charakteren. Bereits bekannt war, dass es einen „Character Pass 1“ mit fünf Kämpfern geben soll, nun wurden mit Chaos Bringer, Narmaya, Soriz und Djeeta vier dieser Recken enthüllt. Zusätzlich kündigte Cygames bereits einen „Character Pass 2“ an. Für diesen bestätigte man sogleich Belial.

Zudem bestätigte man Chaos Bringer und Belial für den RPG-Modus, welcher dem Story-Modus entspricht, als Bosse. Im RPG-Modus kann man Chaos Bringer außerdem freischalten, sobald er im März 2020 auch spielbar wird.

Von der Granblue Fantasy Fes 2019 gibt es nicht nur Videos zu diesen neu enthüllten Charakteren, sondern auch neues Gameplay-Material. Dies findet ihr weiter unten.

Chaos Bringer (gesprochen von Katsuyuki Konishi)

Ein Astral, welcher in die Sky Realms vor tausenden Jahren eindrang. Er wurde im Pandemonium versiegelt, bis er vom gefallenen Engel Belial befreit wurde. Er führt Chaos Matter mit sich, womit er sogar Unsterbliche vernichten kann. Treu dient im Avatar, die Verkörperung der Zerstörung. Chaos Bringer verfolgt ein Ziel: Er will über allem in der Schöpfung stehen.

Belial (gesprochen von Hosoya Yoshimasa)

Narmaya (gesprochen von MAO)

Soriz (gesprochen von Koyama Rikiya)

Djeeta (gesprochen von Hisako Kanemoto)

Das Roster und bisherige Charakter-Trailer

Gran

Katalina

Charlotta

Ferry

Lancelot

Percival

Lowain

Ladiva

Metera

Zeta

Vaseraga

Chaos Bringer (Character Pass 1 und freischaltbar – Anfang März 2020)

Narmaya (Character Pass 1 – Anfang März 2020)

Soriz (Character Pass 1 – Anfang April 2020)

Djeeta (Character Pass 1 – Anfang April 2020)

+ ein Kämpfer für den Character Pass 1 (Enthüllung im März 2020)

Belial (Character Pass 2)

Ein kurzer Überblick zu Granblue Fantasy: Versus

Bei Granblue Fantasy: Versus handelt es sich um ein Kampfspiel im Anime-Stil, welches auf dem Granblue-Fantasy-Rollenspiel aus dem Jahre 2014 basiert und actionreiche und spannende Kämpfe auf PlayStation 4 bieten soll. Granblue Fantasy: Versus soll laut dem Publisher Cygames vor allem die Competitive-Szene ansprechen.

Granblue Fantasy: Versus wird am 6. Februar 2020 für PlayStation 4 in Japan erhältlich sein. Bei uns erscheint der Fighter durch Marvelous Europe im 1. Quartal 2020, dies in mehreren Editionen.

Chaos Bringer und Belial

Character Pass 1

Gameplay-Videos

