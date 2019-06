Samurai Shodown: Kyoshiro, Wu und der Eröffnungsfilm

Bildmaterial: Samurai Shodown, SNK

Kurz vor der Veröffentlichung von Samurai Shodown gibt SNK noch einmal richtig Gas. Neben den Charaktervideos zu Kyoshiro und Wu Ruixiang ist inzwischen auch der Eröffnungsfilm zum Fighting-Game aufgetaucht.

Wenn ihr die verschiedenen Trailer zu Hanzo und Earthquake, Jubei, Galford, Tam Tam, Yoshitora, Yashamaru, Haohmaru und Genjuro, Charlotte, Shiki, Ukyo Tachibana, Darli Dagger und Nakoruru noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch deren Trailer hier anschauen. Mit Rimururu kennen wir auch bereits einen DLC-Charakter.

Im Westen erscheint Samurai Shodown am 25. Juni für PlayStation 4 und Xbox One. Der Release in Japan erfolgt am 27. Juni. Versionen für Nintendo Switch und PCs sind hingegen erst für das vierte Quartal 2019 geplant.

Kyoshiro

Wu Ruixiang

Eröffnungsfilm

via Gematsu (1), (2), (3)