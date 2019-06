Neuer DLC-Charakter Rimururu für Samurai Showdown

Bildmaterial: Samurai Shodown, SNK

Der erste DLC-Charakter für Samurai Showdown wurde enthüllt. Die erste zusätzliche Heldin, mit der ihr in den Ring steigen dürft, ist Rimururu. SNK enthüllte dies per Livestream auf der E3 2019.

Samurai Showdown erscheint für PlayStation 4 und Xbox One am 25. Juni in Amerika und Europa. Wenige Tage später am 27. Juni dürfen auch japanische Spieler in den Ring steigen. Währenddessen müssen sich Switch- und PC-Spieler noch bis zum Winter 2019 gedulden. Ebenso ist eine Version für Google Stadia geplant.

Schaut euch den neuen Charakter-Trailer zu Rimururu an:

