Mit dem Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time (aktuell bei Amazon* 10 Euro günstiger) hat Nintendo einen gewaltigen Erfolg gelandet. Über fünf Millionen verkaufte Exemplare innerhalb der ersten vier Tage sprechen für sich. Auch bei den Game Awards gab es vier Nominierungen, darunter in der Hauptkategorie. Da liegt natürlich eine Frage nahe: Was ist eigentlich mit Majora’s Mask?

Schließlich erschien das ursprüngliche Majora’s Mask als direkter Nachfolger von Ocarina of Time und übernahm zahlreiche technische Grundlagen und Modelle. Ein Remake für Nintendo Switch 2 scheint deshalb für viele Fans nur logisch.

Doch ausgerechnet ein bekannter Nintendo-Insider hat jetzt wenig erfreuliche Neuigkeiten.

NateTheHate hat bislang nichts gehört

Die Rede ist von NateTheHate, der bereits im März dieses Jahres über das damals noch unangekündigte „Ocarina of Time“-Remake berichtete. Auch andere Nintendo-Ankündigungen sagte er korrekt voraus, darunter den genauen Enthüllungstermin der Nintendo Switch 2 im Jahr 2025.

Auf die Frage eines Fans nach einem möglichen Majora’s Mask-Remake antwortete der Insider jetzt: „Ich kann mich nur zu ‚Majora’s Mask‘ äußern, und zwar, dass ich nichts gehört habe, was darauf hindeuten würde, dass ein solches Projekt derzeit läuft.“

Mit anderen Worten: Ihm liegen derzeit keinerlei Hinweise darauf vor, dass Nintendo aktiv an einer entsprechenden Neuauflage arbeitet.

Das bedeutet natürlich nicht zwangsläufig, dass ein solches Projekt nicht existiert. Allerdings dürfte die Aussage die Hoffnungen auf eine baldige Ankündigung erst einmal dämpfen.

Andere „Insider“ sehen die Sache unterschiedlich

Ganz neu ist die Diskussion ohnehin nicht. Bereits zuvor hatte der ebenfalls bekannte Insider Shpeshal Nick behauptet, dass sich ein Majora’s Mask-Remake derzeit nicht in Entwicklung befinde.

Etwas optimistischer äußerten sich dagegen die beiden ehemaligen Nintendo-Mitarbeiter Kit Ellis und Krysta Yang. Sie halten eine Neuauflage nach dem Erfolg von Ocarina of Time für nahezu unausweichlich und können sich sogar vorstellen, dass die Arbeiten bereits begonnen haben.

Ein Grund dafür wäre die Möglichkeit, zahlreiche bereits entwickelte Elemente des „Ocarina of Time“-Remakes wiederzuverwenden. Schließlich verfolgte Nintendo schon bei den beiden Nintendo-64-Originalen einen ähnlichen Ansatz.

Offiziell angekündigt wurde bislang allerdings nichts. Und auch wenn ein neues Majora’s Mask durchaus naheliegend erscheint, sollten Fans vorerst nicht mit einer baldigen Enthüllung rechnen.

Würdet ihr euch ein Remake von Majora’s Mask wünschen? Oder sollte Nintendo nach Ocarina of Time lieber seine Ressourcen in ein komplett neues Zelda-Abenteuer stecken?

via GamesRadar, Bildmaterial: Nintendo