Falls ihr heute nicht gerade Urlaub für Grand Theft Auto VI genommen habt, dann bleibt euch vielleicht ein bisschen Zeit, um euch durch die aktuellen „Black Friday“-Deals bei Amazon zu wühlen.
Die sind nämlich ab sofort verfügbar und unsere Auswahl haben wir euch unten zusammengetragen. Gemeinsam mit den Deals vom Anfang der Woche, von denen einige attraktive immer noch laufen, ergibt sich eine schöne Liste. Viel Spaß!
Neue Deals:
Affiliate-Links*
- 14 Prozent auf Zelda: Ocarina of Time
- Neptunia Riders VS Dogoos für 16,30 Euro
- LEGO Horizon Adventures für 18,04 Euro
- Disney Epic Mickey: Rebrushed (Switch und PlayStation 5) ab 19,31 Euro
- Like a Dragon – Infinite Wealth (Ex-Yakuza) für PlayStation 5 zu 19,85 Euro
- The Rogue Prince of Persia ab 18,95 Euro
- Mafia: The Old Country für 18,99 Euro
- „Astro Bot“-Schutzhülle ab 19,99 Euro
- Gothic Classic (PS5) für 23,30 Euro
- Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered (Deluxe Edition) für 24,24 Euro
- Shin Megami Tensei V: Vengeance (Launch Edition, PS5, Switch) ab 25,24 Euro
Weiterhin online:
- Elden Ring Nightreign (PS5) für 19,99 Euro
- Armored Core VI (PS5) für 23,59 Euro
- Final Fantasy VII Remake (SW2) für 24,99 Euro
- Double Dragon Revive (PS5) für 24,95 Euro
- Final Fantasy VII Rebirth (SW2) für 29,99 Euro
- Final Fantasy VII Rebirth (PS5) für 29,99 Euro
- Star Wars Outlaws (SW2) für 29,99 Euro
- Dragon Quest XI S (SW2) für 29,99 Euro
- Octopath Traveler 0 (Multi) ab 29,99 Euro
- Final Fantasy Tactics (Multi) ab 29,99 Euro
- Assassin’s Creed Shadows ab 29,99 Euro
- Cyberpunk 2077 (SW2) für 49,99 Euro
Stand: 19.11.2026, 05:55 Uhr
Bildmaterial: New Super Mario Bros. 2, Nintendo
0 Kommentare