Eigentlich sollte die neue „Switch 2“-Edition von Pikmin 4 ein Grund zur Freude sein. Seit dem 12. November ist die überarbeitete Version erhältlich und bringt neben technischen Anpassungen auch neue Inhalte mit. Doch statt Begeisterung macht sich unter vielen Fans offenbar Frust breit.

Auf der Bewertungsplattform Metacritic wurde die neue Version regelrecht abgestraft. Während die Fachpresse durchaus zufrieden ist, fiel das Urteil der SpielerInnen erst vernichtend aus.

Von 8,9 auf gerade einmal 1,8 Punkte

Besonders auffällig ist der Unterschied zwischen den Bewertungen. Die ursprüngliche Switch-Version von Pikmin 4 kommt bei Metacritic auf einen User-Score von 8,9 von 10 Punkten. Die neue „Switch 2“-Edition lag dagegen zeitweise bei gerade einmal 1,8 Punkten, inzwischen konnte sie sich aber auf eine 6,5 hocharbeiten.

Der Grund für die negativen Bewertungen scheint vor allem das kostenpflichtige Upgrade für rund zehn US-Dollar (bzw. knapp 10 Euro) zu sein. Viele Fans bemängeln, dass Nintendo dafür schlicht zu wenig neue Inhalte liefert.

Im Mittelpunkt der Kritik steht die neue Dandori-Akademie. Diese sollte eigentlich das große zusätzliche Feature der Switch-2-Version werden. Laut mehreren Bewertungen greift sie allerdings stark auf bereits bekannte Inhalte zurück.

„Warum sollte man 10 Dollar für ein langsameres Spiel und aufgewärmte Levels ausgeben?“, fragt etwa eine Person in ihrer Bewertung und vergibt null Punkte.

Andere kritisieren, dass zahlreiche Karten direkt aus dem Hauptspiel übernommen wurden oder zumindest denselben Aufbau besitzen.

Auch die Technik sorgt für Kritik

Doch nicht nur die neuen Inhalte stoßen auf Unverständnis. Einige SpielerInnen berichten außerdem von deutlich längeren Ladezeiten. In einer Bewertung ist sogar davon die Rede, dass bestimmte Ladevorgänge statt sechs Sekunden nun mehr als 30 Sekunden benötigen würden. Auch die Framerate wird kritisiert, die immer noch bei 30 Bildern pro Sekunde begrenzt ist.

Ob das Problem mit den Ladezeiten tatsächlich flächendeckend auftreten, lässt sich aus den Bewertungen allein allerdings nicht ableiten.

Es ist jedenfalls nicht das erste Mal, dass Nintendo für seine kostenpflichtigen Switch-2-Upgrades Kritik einstecken muss. Auch bei Super Mario Bros. Wonder, Super Mario Party Jamboree und Kirby und das vergessene Land wurde bereits über das Verhältnis zwischen Preis und neuen Inhalten diskutiert.

Bei Pikmin 4 scheint der Unmut nun besonders groß zu sein. Ob die niedrige Bewertung langfristig Bestand hat oder vor allem Ausdruck einer aktuellen Protestwelle ist, bleibt abzuwarten.

Wie seht ihr das? Sind kostenpflichtige „Switch 2“-Upgrades für euch grundsätzlich in Ordnung, oder sollte Nintendo bei den zusätzlichen Inhalten großzügiger sein?

via TheGamer, Bildmaterial: Pikmin 4, Nintendo