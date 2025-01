Es geht los: Insider nennt Termin zur „Switch 2“-Enthüllung und mehrere Journalisten bestätigen

Was wurde in den letzten Wochen doch nicht spekuliert, geleakt und berichtet. Die Intensität der „Switch 2“-News nahm in den letzten Tagen noch einmal deutlich Fahrt auf, während man davon hörte, dass Nintendo trotz der Berichte nichts an seinen Plänen ändern würde.

Nicht wenige sehnen sich inzwischen ein Ende dieser Spekulationen herbei – Nintendo soll doch bitte einfach den Mantel des Schweigens hüllen. Und genau das soll Nintendo angeblich auch tun, und zwar noch in dieser Woche. Ein Insider hat dafür den konkreten Termin – und mehrere Medien bestätigen diesen mit eigenen Quellen.

In seinem neuen Podcast berichtet Nate The Hate unumwunden: „Ich kann euch mitteilen, dass Nintendo Switch 2 in der kommenden Woche vorgestellt wird … Mir wurde gesagt, dass Switch 2 am Donnerstag, dem 16. Januar, vorgestellt wird … in nur wenigen Tagen“, so Nate The Hate. Er habe weiterhin gehört, die Enthüllung würde sich fast ausschließlich auf die Konsole selbst konzentrieren. Keine Spiele würden gezeigt, zumindest würden sie nicht im Mittelpunkt stehen.

Enthüllung in zwei Stufen

In einer weiteren Präsentation Ende Februar oder Anfang März soll es dann um Games gehen. Dieser „Zweistufenplan“ würde auch zu dem passen, was der Website VGC verraten worden wäre. Dort verweist Andy Robinson zudem darauf, dass auch die originale Switch auf diese Weise enthüllt wurde. Zwar stellte Nintendo damals in der ersten Enthüllung keine Spiele konkret vor, aber Super Mario Odyssey war zu sehen. Etwas, was auch Nate The Hate nicht ausschließt, der sagt, es könne durchaus sein, dass ein Spiel auf dem Bildschirm zu sehen ist.

Der Insider erklärt weiterhin, dass er die „Switch 2“ für Mai oder Juni erwartet. Auch das will VGC schon von eigenen Quellen unabhängig erfahren haben. Eine „neue Version von Mario Kart“ soll zum Launch zur Verfügung stehen und ein neues „3D Mario“ in der Weihnachtszeit folgen.

Bei Eurogamer bläst Tom Phillips ins gleiche Horn: „Die Gerüchte, die Eurogamer in der vergangenen Woche aus der Branche aufgeschnappt hat, haben sich um eine Enthüllung an diesem Donnerstag, dem 16. Januar, verdichtet, wobei der Schwerpunkt auf der bereits vielfach durchgesickerten Konsole selbst liegt und nicht auf einer detaillierten Betrachtung der Software-Palette.“

Erst ein Insider, dann VGC und Eurogamer – diese Konstellation gibt es nicht das erste Mal. Bei der Neuauflage zu Metal Gear Solid 3, die sich später als Metal Gear Solid Delta: Snake Eater herausstellte, lief es genauso. Diesmal bekommt das Duo sogar noch Unterstützung vom nicht auf den Mund gefallenen Tom Warren. Der TheVerge-Journalist habe auch von der „Switch 2“-Enthüllung in dieser Woche gehört. Es scheint, als solltet ihr euch den Donnerstag freihalten.

