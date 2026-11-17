Mit dem Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time (aktuell bei Amazon* 10 Euro günstiger) hat Nintendo einen echten Volltreffer gelandet. Über 5,2 Millionen verkaufte Exemplare in den ersten vier Tagen sprechen eine deutliche Sprache. Doch der Erfolg könnte auch eine Kehrseite haben.

Denn ausgerechnet die aufwendige Neuauflage könnte dafür gesorgt haben, dass wir auf das nächste komplett neue Zelda-Abenteuer noch länger warten müssen. Zumindest legt das eine aktuelle Einschätzung von GameRant nahe.

DAS Zelda-Team war selbst am Remake beteiligt

Der Hintergrund ist durchaus interessant: Anders als bei manchen anderen Nintendo-Remakes wurde Ocarina of Time nicht einfach an ein externes Studio ausgelagert. So stammt Star Fox (2026) von den Velan Studios oder Super Mario RPG (2024) von ArtePiazza.

Im Falle von Ocarina of Time übernahm jedoch Nintendo EPD Production Group No. 3 federführend die Entwicklung. Also jenes interne Team, das auch für die großen Zelda-Hauptteile verantwortlich ist und unter der Leitung von Serienproduzent Eiji Aonuma steht. Ganz ohne externe Hilfe ging es aber nicht: Unterstützung erhielt Nintendo von Bandai Namco und Monolith Soft.

Aonuma hatte bereits darüber gesprochen, dass die Arbeit am Remake auch eine besondere Gelegenheit für jüngere EntwicklerInnen gewesen sei. Schließlich seien viele von ihnen mit Breath of the Wild aufgewachsen und hätten die klassische Zelda-Formel möglicherweise gar nicht mehr selbst erlebt.

Die Neuauflage war damit nicht nur ein nostalgisches Projekt, sondern auch eine Möglichkeit, Erfahrungen mit den Wurzeln der Reihe zu sammeln. Allerdings stellt sich dadurch eine entscheidende Frage: Wer hat in dieser Zeit am nächsten neuen Zelda gearbeitet?

Müssen Fans jetzt wieder sechs Jahre warten?

Ob Nintendo das Team für mehrere Projekte aufgeteilt hat, ist bislang nicht bekannt. Ebenso wenig gibt es konkrete Informationen darüber, wie weit die Entwicklung des nächsten großen Zelda-Abenteuers fortgeschritten ist. GameRant spekuliert deshalb, dass die Arbeiten am Remake wichtige Kapazitäten gebunden haben könnten.

Ein Blick auf die Vergangenheit zeigt zumindest, dass große Zelda-Spiele ihre Zeit brauchen. Zwischen Skyward Sword und Breath of the Wild lagen rund sechs Jahre, ebenso zwischen Breath of the Wild und Tears of the Kingdom.

Das bedeutet natürlich nicht automatisch, dass wir nach Ocarina of Time erneut sechs Jahre warten müssen. Für eine tatsächliche Verzögerung gibt es bislang keine Belege.

Folgt erstmal Majora’s Mask?

Außerdem könnte Nintendo die Wartezeit mit kleineren Zelda-Abenteuern überbrücken. Auch ein Remake von Majora’s Mask wäre denkbar, zumal sich dafür theoretisch viele technische Grundlagen der neuen „Ocarina of Time“-Version wiederverwenden ließen.

Zuletzt hatten die ehemaligen Nintendo-Mitarbeiter Kit Ellis und Krysta Yang sogar vermutet, dass ein solches Remake längst in Arbeit sein könnte. Ein Insider hatte zuvor allerdings das Gegenteil behauptet. Auch rufen Fans jetzt schon seit Jahren nach Ports von den grafisch aufgemöbelten Versionen von The Wind Waker und Twilight Princess.

Fest steht damit vorerst nur: Das nächste große Zelda bleibt ein Geheimnis. Und ob das aufwendige „Ocarina of Time“-Remake tatsächlich Einfluss auf dessen Entwicklungszeit hatte, kann derzeit wohl nur Nintendo selbst beantworten.

via GameRant, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo