Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu mit Star Wars: Galactic Racer

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Star Wars: Galactic Racer.

Star Wars: Galactic Racer (PS5, Xbox Series) – 8/9/9/8 [34/40]

Deck of Haunts (PS5, Xbox Series, Switch 2, Xbox One, Switch) – 9/6/9/8 [32/40]

MeowPower! Yachiyo (Switch) – 6/8/7/7 [28/40]

Glow Box (Switch 2, Switch) – 5/8/8/6 [27/40]

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Star Wars: Galactic Racer, Secret Mode, Fuse Games