Disgaea trifft Mario Party: NIS America konkretisiert Termin zum „Prinny Party“-Boardgame

Wem Marios Partys nicht wild genug sind, hat bald mit Prinny Party: Going Overboard! eine neue Chance, verrückte virtuelle Brettspiele mit Minispielen zu erleben. NIS America konkretisierte jetzt die Veröffentlichung im Westen.

Demnach erscheint das Party-Game schon am 11. November für PS5, Switch 2 und Switch sowie PC-Steam in unseren Gefilden – einen Tag vor der japanischen Version. Es gibt englische Texte sowie japanische und englische Sprachausgabe, aber hierzulande nur eine digitale Veröffentlichung.

Über GameShare (auf Switch 2) und Remote Play Together (bei Steam) können mehrere Spielende gemeinsam spielen, auch wenn nur einer das Spiel besitzt. Ob euch das Spiel gefällt, könnt ihr schon heute mit einer Demo herausfinden.

Das Spin-off aus dem Disgaea-Universum von Nippon Ichi Software lässt euch auf den Brettspielen mit bis zu vier SpielerInnen kooperieren – oder sabotieren, je nach euren Vorlieben. Im Grunde ist das Prinzip ganz einfach: Bewegt euch über das Spielfeld, sammelt Erfahrung, sichert euch stärkere Ausrüstung und absolviert Quests, um stets die Nase vorn zu behalten.

Aber siegen kann nur einer, denn am Ende kommt es nur darauf an, wer den Boss zum Startfeld zurückbringt. Werft, kämpft und streitet euch euren Weg zum Sieg frei! Und egal, was ihr tut: Sterbt bloß nicht alle gleichzeitig – sonst heißt es Game Over für alle!

Bildmaterial: Prinny Party: Going Overboard!, NIS America, Nippon Ichi Software