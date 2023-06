Final Fantasy X: Remake zum PS2-Klassiker wird Thema in der Gerüchteküche

Es gibt eigentlich kaum ein Final Fantasy, zu dem es kein Remaster gibt, kein Pixel-Remaster oder kein Remake gibt. Oder zu dem wenigstens ein Remake geplant ist oder in der Gerüchteküche gart. Final Fantasy X bekam längst eine HD-Neuauflage. Jetzt köchelt das Remake in der Gerüchteküche.

Seinen Ursprung hat das Gerücht bei ResetEra, wo der Nutzer Im A Hero Too in den letzten Tagen viel Aufmerksamkeit erfährt. Er hat das Persona 3 Remake vorhergesagt, auch wenn er da nicht der einzige war. Die Vorhersage wird voraussichtlich beim Xbox Showcase zur Wahrheit.

Der Nutzer gehört auch zu denen, die auf ein Remake von Final Fantasy IX schwören – auch hier ist er nicht der einzige. Im ResetEra-Forum hat er sich jedenfalls genug Kredibilität verdient, damit seine Einzelbeiträge aus Threads exkludiert werden, um mehr Aufmerksamkeit zu erhalten.

Im Thread „Final Fantasy Fans are eating good“ kommentierte er: „There’s more“. Den Beitrag löschte er später. Das gilt auch für seine nächsten Beiträge: „Do any of you like FFX?“ und „When is the 25th anniversary? Anyone know?“ Sehr vage. Doch im letzten Beitrag, ebenfalls gelöscht, wird er konkret: „That’s the next remake. Not answering any questions about it, others know (including some in this very forum), it’ll hit for its anniversary.“

Final Fantasy X feiert seinen 25. Geburtstag 2026.

Warum Im A Hero Too die Beiträge löschte, ist unklar. In einem anderen Thread wurde er von NutzerInnen für seine Leaks angegriffen, was eine Ursache sein könnte. Durch zahlreiche Zitierungen seiner Beiträge ist der Inhalt nach wie vor erhalten.

Übrigens: Ja, tatsächlich, Final Fantasy X ist schon weit über 20 Jahre alt. Und trotzdem bis heute im Gespräch. Erst im Frühjahr 2023 hatte man ein neues Kabuki zum Spiel in Tokyo aufgeführt. Das Kabuki ist ein traditionelles japanisches Theaterstück, geprägt von Pantomime, Gesang und Tanz.

