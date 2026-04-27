Los geht’s: So feiert Square Enix den 25. Geburtstag von Final Fantasy X

Dass ausufernde Geburtstagsfeiern bei Square Enix nicht immer in feuchten Fan-Wünschen gipfeln müssen, das haben wir inzwischen gelernt. Auf die „Jahrhundertparty“ des 25-jährigen Jubiläums von Final Fantasy IX folgte nicht, was die halbe Fan-Welt hoffte und was wir jetzt nicht noch einmal aussprechen.

Insofern gehen wir jetzt mal alle ganz entspannt an die heute eröffneten Feierlichkeiten zum 25. Geburtstag von Final Fantasy X heran. Das Original feierte am 19. Juli 2001 sein Debüt und Square Enix hat heute eine spezielle Anniversary-Website an den Start gebracht. Außerdem kündigte man zahlreiche neue Produkte an.

Mit neuen Merchandise-Produkten geht man ins Jubiläumsjahr. So wird es ein neues Vinyl-Set namens „Eternal Calm“ geben, das 20 Songs aus dem Originalspiel enthält und vom neuen Nomura-Artwork geschmückt wird. Ein zweites Album nennt sich Zanarkand Compilation und bietet verschiedene Versionen und Arrangements eines der legendärsten Songs der „Final Fantasy“-Serie.

Darüber hinaus gibt es ein neues Artbook namens „Eternal Spira“ und neue Plüschtiere. Die Chancen stehen ganz gut, dass die Produkte auch in den westlichen Square Enix Stores landen. Doch selbst wenn nicht, dann hat der Importhändler eures Vertrauens sicherlich auch den richtigen Riecher.

Kommt Final Fantasy X-3?

Final Fantasy X erschien 2001 als PS2-Exklusivspiel und erhielt später als erstes Final Fantasy ein direktes Sequel. Das Spiel ist bis heute in der Fangemeinde beliebt, erhielt allerdings auch schon Neuauflagen wie Final Fantasy X / X-2 HD Remaster. Trotzdem gab es immer wieder Gerüchte um ein Remake, die sich bis heute allerdings nicht bestätigt haben.

Noch heißer diskutiert wurde in den letzten Jahren ein mögliches Final Fantasy X-3. Die Chancen dazu stehen tatsächlich „nicht bei Null“, wie Motomu Toriyama schon vor Jahren verriet. Tetsuya Nomura sagte damals, es würde sogar schon eine Grundskizze der Story von Kazushige Nojima zu einem möglichen X-3 geben. Doch jetzt zur Musik!

via RPGsite, Gematsu, Bildmaterial: Square Enix