Final Fantasy X-3: Die Chancen stehen „nicht bei null“ und ein Szenario ist in der Schublade

Final Fantasy X-3 ist ein Ding, seit es Final Fantasy X-2 gibt. Das direkte Sequel zu einem Hauptteil der Serie war damals ein viel diskutiertes Novum. Und immer mal wieder finden einige Fans, dass es vielleicht auch ein Final Fantasy X-3 geben könnte.

Szenario-Autor Kazushige Nojima erklärte schon 2013, dass er einem Sequel nicht abgeneigt wäre. Dazu darf man vielleicht auch sagen, dass es schon eine Art Fortsetzung gibt. Final Fantasy X-2.5 ~Eien no Daishō~ ist ein Roman, der direkt an das Ende von Final Fantasy X-2 anknüpft. Im Anschluss gab es monatelang Gerüchte um eine Fortsetzung, sodass Square Enix 2014 dementieren musste.

Damit war die Sache aber nicht gelaufen. Nach der Veröffentlichung von Final Fantasy X / X-2 HD Remaster musste der damalige Brand-Manager Hashimoto Stellung beziehen und er sagte, er könne gut verstehen, dass Fans ein Final Fantasy X-3 erwarten. Allerdings seien Nomura und Kitase beschäftigt. Das waren sie damals in der Tat mit Fina Fantasy VII Remake und Kingdom Hearts III.

Ein Szenario für Final Fantasy X-3 existiert

An ihrem Arbeitspensum dürfte sich aktuell wenig geändert haben, trotzdem kommt Final Fantasy X-3 jetzt wieder auf die Tagesordnung. In der aktuellen Famitsu (via Ryokutya, Nibel, AitaikiMochi) verrät Tetsuya Nomura, dass es sehr wohl schon eine Grundskizze der Story von Nojima zu einem möglichen X-3 geben würde. Auf dieser würden auch 2.5 und Will basieren. Es gäbe ein Konzept, auch wenn es ruht.

Toriyama ergänzte, dass derzeit allerdings der Fokus auf Final Fantasy VII Remake liegt. Kaum vorstellbar, dass sich das in naher Zukunft ändert. Schließlich haben Cloud und seine Freunde noch eine lange Reise vor sich. Aber Toriyama sagt in der Famitsu auch, dass er die Chancen für ein Final Fantasy X-3 „nicht bei Null“ sieht.

Nojima ergänzt, dass er inzwischen mit vielen Menschen gearbeitet hat, die wegen Final Fantasy VII in die Spiele-Branche gekommen sind. Das würde sich nun langsam ändern. Er arbeitet mit immer mehr Leuten, die wegen Final Fantasy X in die Branche gekommen sind…

