Weiter geht die Party: Square Enix feiert Final Fantasy X mit „House Grooves“

Nach den ausufernden Feierlichkeiten zum 25. Geburtstag von Final Fantasy IX bleibt nicht viel Zeit, den Kater zu streicheln. In diesem Jahr wird auch Final Fantasy X stolze 25 Jahre alt. Ja – so eng waren damals die Entwicklungszyklen.

Schon vor einigen Wochen hatte Square Enix damit begonnen, verschiedene Merchandise-Projekte aus diesem Anlass vorzustellen. Dazu gehörten auch zwei neue Musik-Alben. Diese werden jetzt durch „House Grooves“ ergänzt, ein weiteres Musik-Album.

Es ist das zweite Album der „House Grooves“-Serie (nach einem Album zu Final Fantasy IX) und soll im August 2026 in Japan erscheinen. Das Album enthält Arrangements aus Final Fantasy X aus Deep-House-Klängen. 12 sorgfältig zusammengestellte Songs lassen euch eure Tage mit unvergesslichen Meldien aus dem Spiel im lebendigen Dancefloor-Sound noch einmal erleben.

Neben Klasiskern wie Zanarkand, Besaid und Macalania Woods widmet sich das Album auch Hum of the Fayth, Wandering und Thunder Plains. Derzeit ist das Album noch nicht in den westlichen Stores gelistet, doch damit ist zu rechnen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch bei Black Screen Records* in Deutschland aber schon „Eternal Calm“ vorbestellen, das neue Vinyl-Album.

Kommt Final Fantasy X-3?

Final Fantasy X erschien 2001 als PS2-Exklusivspiel und erhielt später als erstes Final Fantasy ein direktes Sequel. Das Spiel ist bis heute in der Fangemeinde beliebt, erhielt allerdings auch schon Neuauflagen wie Final Fantasy X / X-2 HD Remaster. Trotzdem gab es immer wieder Gerüchte um ein Remake, die sich bis heute allerdings nicht bestätigt haben.

Noch heißer diskutiert wurde in den letzten Jahren ein mögliches Final Fantasy X-3. Die Chancen dazu stehen tatsächlich „nicht bei Null“, wie Motomu Toriyama schon vor Jahren verriet. Tetsuya Nomura sagte damals, es würde sogar schon eine Grundskizze der Story von Kazushige Nojima zu einem möglichen X-3 geben.

via RPGsite, Square Enix, Bildmaterial: Square Enix