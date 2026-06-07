Fans glauben, Hinweis auf neue Evoli-Entwicklung in Pokémon Wind und Welle entdeckt zu haben

Die zehnte Pokémon-Generation steht bereits in den Startlöchern, auch wenn bis zur Veröffentlichung von Pokémon Wind und Welle noch etwas Geduld gefragt ist. Die neuen Abenteuer sollen erst 2027 exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen. Da offizielle Neuigkeiten derzeit Mangelware sind, richten Fans ihren Blick auf jedes noch so kleine Detail – und haben nun eine interessante Theorie rund um Evoli aufgestellt.

Seit der Ankündigung am Pokémon Day gab es keine großen neuen Informationen zu Pokémon Wind und Welle. Gerüchten zufolge soll sich das sogar bis ins kommende Jahr hinein nicht ändern. Entsprechend aktiv ist die Community derzeit dabei, den Enthüllungstrailer und andere Pokémon-Produkte nach möglichen Hinweisen zu durchforsten.

Ein kleines Detail sorgt für große Spekulationen

Auslöser der aktuellen Diskussion ist ausgerechnet die Beschreibung einer Sofortbildkamera mit Pokémon-Motiven. Auf dem Gerät sind Evoli und seine bekannten Entwicklungen zu sehen. In der Produktbeschreibung werden diese jedoch als die „aktuell bekannten“ Evoli-Entwicklungen bezeichnet.

Genau diese Formulierung sorgt derzeit für Spekulationen. Einige Fans vermuten, dass damit bewusst angedeutet werden könnte, dass weitere Entwicklungen bereits geplant sind. Schließlich liegt die letzte neue Evoli-Entwicklung inzwischen mehr als ein Jahrzehnt zurück. Mit Feelinara wurde in der sechsten Generation und den Spielen Pokémon X und Pokémon Y letztmals ein neues Mitglied der beliebten Evolutionsfamilie eingeführt.

Allerdings gibt es auch einen Dämpfer für die Theorie. Die Formulierung „aktuell bekannt“ wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach in offiziellen Pokémon-Produkten verwendet, ohne dass daraus tatsächlich neue Entwicklungen hervorgingen. Einen echten Hinweis auf eine neue Evoli-Form stellt die Kamerabeschreibung daher wohl eher nicht dar.

Noch viele Möglichkeiten für eine neue Entwicklung

Trotzdem erscheint die Idee nicht völlig abwegig. Evoli gehört bis heute zu den beliebtesten Pokémon überhaupt und besitzt nach wie vor nicht für jeden vorhandenen Typen eine Entwicklung. Während Wasser, Feuer, Elektro, Psycho, Unlicht, Pflanze, Eis und Fee bereits vertreten sind, fehlen beispielsweise noch Entwicklungen für Drachen, Geist, Käfer, Gestein, Boden, Flug, Gift oder Kampf. Spekulationen um eine neue Evoli-Form gab es schon vor Karmesin und Purpur.

Da Pokémon Wind und Welle die zehnte Generation einläuten wird, sehen viele Fans darin die perfekte Gelegenheit, Evoli nach langer Zeit wieder um eine neue Form zu erweitern. Bislang wurden für die neuen Spiele lediglich die drei Starter-Pokémon vorgestellt, sodass noch reichlich Raum für Überraschungen bleibt. Es gibt auch schon Theorien über einen eventuell komplett neuen Typen.

Sollte tatsächlich eine neue Evoli-Entwicklung geplant sein, könnte sie wohl erst mit einer der nächsten großen Präsentationen enthüllt werden. Bis dahin bleibt vor allem eine Frage offen: Wenn heute „Wünsch Dir was“ wäre – welchen Typ würdet ihr euch für die nächste Evoli-Entwicklung wünschen?

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon Wind, Pokémon Welle, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak