Pokémon Wind und Welle: Dieses neue Pokémon ist laut Statistik der bisherige Fanliebling

Mit der Ankündigung von Pokémon Wind und Welle in der vergangenen Woche bekam die kommende Generation erstmals ein Gesicht – oder besser gesagt gleich drei. Besonders ein Starter stahl dabei allen die Show: Pomfifi.

Das kleine Feuer-Pokémon war sofort Gesprächsthema in der Community. Und das zeigt sich auch in den Zahlen. Laut der Pokémon-Enzyklopädie Bulbapedia war Pomfifi im Februar das meistgesuchte Pokémon auf der gesamten Seite – obwohl es erst am 27. Februar überhaupt offiziell vorgestellt wurde.

Mehr Aufmerksamkeit als 1.000 andere Pokémon

Die Statistik zeigt, wie groß das Interesse war. Innerhalb von nur rund 36 Stunden sammelte die Seite zu Pomfifi mehr Aufrufe als jede andere der über 1.000 Pokémon-Seiten im gesamten Monat Februar.

Die beiden anderen Starter aus Pokémon Wind und Welle konnten da nicht ganz mithalten. Braubel schaffte es immerhin noch in die Top-6 der meistbesuchten Seiten – hinter bekannten Fanlieblingen wie Pikachu, Evoli und Lucario. Der dritte Starter, Gekkua, tauchte dagegen gar nicht erst in den Top-Plätzen auf.

Schon jetzt deutet vieles darauf hin, dass Pomfifi zu den beliebtesten Startern der kommenden Generation gehören könnte. Das kleine Feuer-Pokémon scheint bei vielen Spielern sofort einen Nerv getroffen zu haben.

Bis zum Start von Pokémon Wind und Welle dürfte zwar noch einige Zeit vergehen – doch eine Frage beschäftigt Fans schon jetzt: Für welchen Starter würdet ihr euch entscheiden?

via The Gamer, Bildmaterial: Pokémon Wind, Pokémon Welle, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak