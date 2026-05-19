Diese Pokémon-Fansite beweist: Wirklich jedes Pokémon ist irgendjemandes Favorit

Was ist euer Lieblingspokémon? Offenbar gibt es tatsächlich für jedes Pokémon da draußen mindestens einen Fan. Genau das wollte ein Pokémon-Fan jetzt mit einer besonderen Webseite beweisen – mit überraschend eindeutigen Ergebnissen.

Der Satz „Every Pokémon is someone’s favorite“ gehört inzwischen fast schon zur Grundphilosophie der Pokémon-Community und der ganzen Reihe. Statt immer nur auf die stärksten Monster zu schauen, geht es vielen Fans vielmehr darum, eine persönliche Verbindung zu ihren Lieblingen aufzubauen. Genau das greift auch die Anime-Serie seit Jahrzehnten auf – immerhin entwickelte sich Ash’s Pikachu trotz aller Möglichkeiten nie zu Raichu weiter.

Über 1.000 Pokémon – und jedes bekam mindestens eine Stimme

Der Reddit-Nutzer Mixel34P wollte nun herausfinden, ob die bekannte Aussage wirklich stimmt. Dafür entwickelte er eine eigene Webseite, auf der Fans ihr Lieblingspokémon auswählen und optional sogar erklären konnten, warum sie dieses Pokémon besonders mögen.

Der Clou dabei: Pokémon, die noch niemand als Favoriten ausgewählt hatte, erschienen zunächst nur als Silhouette. Fans mussten also tatsächlich wissen, um welches Pokémon es sich handelt, um es auswählen zu können.

Trotzdem dauerte es weniger als 24 Stunden, bis wirklich jedes einzelne der aktuell 1025 Pokémon mindestens eine Stimme erhalten hatte. Besonders beliebt waren dabei:

Gengar – 615 Stimmen

Mimigma – 541 Stimmen

Bisasam – 472 Stimmen

Arkani – 460 Stimmen

Absol – 422 Stimmen

Interessanterweise landete Pikachu dagegen nur auf Platz 66 mit 161 Stimmen.

Selbst die „unbeliebtesten“ Pokémon fanden Fans

Natürlich gibt es auch Pokémon, die deutlich seltener genannt wurden. Zu den Schlusslichtern gehörten beispielsweise Boninu, Eisenhaupt, Panekon, Jiutesto und Olithena.

Erstaunlich dabei: Von allen bisher veröffentlichten Pokémon hatten am Ende nur 4 Stück lediglich eine einzige Stimme erhalten. Und je mehr Nutzer die Seite entdecken, desto weiter dürfte sich auch das verändern.

Besonders schön ist außerdem, dass Fans auf der Webseite nicht nur abstimmen, sondern auch ihre persönlichen Geschichten und Gründe hinter ihren Favoriten teilen können. Hier lohnt sich definitiv ein Blick in die Kommentare, wenn ihr etwas „wholesomeness” benötigt. Welches ist jetzt aber euer Favorit und welche Geschichte verbindet ihr mit ihm?

Und falls ihr euch fragt: Mein persönlicher Favorit ist übrigens Kryppuk. Ganze 23 weitere Personen teilen diese Meinung.

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon-Anime, The Pokémon Company