Pokémon Wind und Welle könnte den ersten neuen Typ seit 2013 bringen, glauben Fans

Mit der sechsten Generation wurde 2013 der Feen-Typ in Pokémon eingeführt – der bislang letzte neue Typ in der Reihe. Seitdem ist das Typensystem der Pokémon-Spiele relativ unverändert geblieben. Doch mit der kommenden Generation rund um Pokémon Wind und Welle spekulieren Fans wieder über eine mögliche Erweiterung.

Den Anlass für neue Diskussionen liefert ausgerechnet Pokémon Pokopia. Dort taucht eine neue Form von Rotom auf – ein DJ-ähnliches Stereo-Rotom, das aktuell als Elektro/Normal-Typ geführt wird. Einige Fans glauben jedoch, dass dieser Typ nur ein Platzhalter sein könnte.

Hinweise auf einen möglichen Sound-Typ

Die Theorie: In der zehnten Generation könnte ein komplett neuer „Sound-Typ“ eingeführt werden. Die Idee kursiert schon seit Jahren in der Community – und sie hätte durchaus eine Grundlage.

Schon jetzt existieren zahlreiche Attacken mit Klangbezug wie Käfergebrumm, Gesang oder Überschallknall. Auch Fähigkeiten wie Schallschutz oder Punk Rock drehen sich um Geräusche und Musik. Zudem gibt es mehrere Pokémon, deren Design perfekt zu einem solchen Typ passen würde, etwa Meloetta, Kramshef, Riffex oder Krawumms.

Stereo-Rotom würde ebenfalls hervorragend in dieses Konzept passen. Als DJ-Variante mit Lautsprechern und Musikthema könnte es praktisch ein Paradebeispiel für einen solchen Typ sein.

Bisher nur eine Theorie

Ob es tatsächlich zu einem neuen Typ kommt, bleibt natürlich reine Spekulation. Doch nach über zehn Jahren ohne Veränderungen im Typensystem wäre eine Erweiterung durchaus denkbar – gerade zum Jubiläum der Reihe.

Bis dahin bleibt Stereo-Rotom aus Pokémon Pokopia zumindest ein spannender Hinweis darauf, dass Game Freak vielleicht noch eine Überraschung für Generation 10 vorbereitet. Wie realistisch ist diese Theorie für euch? Welchen neuen Typ könntet ihr euch vorstellen oder wünscht ihr euch?

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo