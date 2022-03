Pokémon Karmesin und Purpur: Theorie besagt, dass uns eine neue Evoli-Entwicklung erwartet

Bei Pokémon Presents haben The Pokémon Company und Game Freak unter anderem Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur (Scarlet und Violet) angekündigt, zwei brandneue Pokémon-Abenteuer. Die Spiele sollen Ende 2022 weltweit erhältlich sein.

Bisher gibt es nur den einen Trailer zu den Spielen, aber es wird trotzdem schon heftig spekuliert, auch außerhalb der gezeigten Spielszenen. So lässt das japanische Logo beispielsweise Rückschlüsse zu.

Eine weitere Theorie hat ebenfalls nichts mit dem ersten Trailer zu tun. Demnach soll uns mit Pokémon Karmesin und Purpur wieder eine neue Entwicklung von Evoli erwarten. Es wäre die erste neue Evoli-Entwicklung seit Feelinara in Pokémon X & Y.

Anime-Serie gibt Hinweis

Evoli ist eines der beliebtesten Pokémon überhaupt. Die Theorie basiert auf dem Anime, wie TheGamer berichtet. Demnach würde es jedes Mal eine Bedeutung haben, wenn ein Evoli in der Anime-Serie gefangen wird. Denn im Laufe der Serie würde es sich dann entwickeln. Das sei bei Psiana, Nachtara, Glaziola und Feelinara der Fall gewesen.

Ein genau solchen Evoli-Fang hat es nun im Anime Pokémon Master Journeys gegeben: Chloe hat ein Evoli gefangen. Deshalb, so glaubt man, würde bald eine neue Evoli-Entwicklung vorgestellt. Sie könnte in Pokémon Karmesin und Purpur erstmals mit dabei sein.

Zuvor hatte sich Serenas Evoli im Anime in Feelinara verwandelt, Mays Evoli sei zu Glaziola geworden und Garys Evoli zu Nachtara, untermauert TheGamer die Theorie. Ein Nebencharakter namens Sakura hätte in der Originalserie außerdem ein Evoli gehabt, das sich in Psiana entwickelt habe.

Die Entwicklung von Folipurba habe man nicht gesehen, das sei die Ausnahme. Aber das würde am Muster nichts ändern: Immer, wenn eine Hauptfigur ein Evoli fängt, würde es sich in eine neue Form entwickeln.

Auch im Kontext von Bedeutung

Auch der ganze Kontext von Chloe und Evoli in Pokémon Master Journeys würde auf einen Fang von Bedeutung hinweisen. Demnach sei sich Chloe nie sicher gewesen, ob sie überhaupt eine Pokémon-Trainerin werden wolle. Das änderte sich, als sie in der ersten Episode von Master Journeys Evoli traf.

Das Evoli stammte aus einer Forschungseinrichtung, in der versucht wurde, es mit verschiedenen Steinen weiterzuentwickeln – aber nichts funktionierte. Pokémon Master Journeys ist schon im Dezember 2020 in Japan an den Start gegangen und läuft seit 2021 auch im Westen. 52 Episoden gibt es bisher – noch hat sich das Evoli nicht entwickelt.

Es wird nicht mehr so lange dauern, bis wir herausfinden, ob die Theorie sich bewahrheitet. Die Spiele sollen Ende 2022 weltweit erhältlich sein. Erfahrt hier, welche Starter-Pokémon euch erwarten.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak