Fans rätseln über seltsames Detail im ersten Trailer von Pokémon Wind und Welle

Die Ankündigung der zehnten Pokémon-Generation: Pokémon Wind und Welle zum Pokémon Day schlug hohe Wellen – im wahrsten Sinne des Wortes. Der erste Trailer zeigte tropische Inseln, Vulkane, Dschungel, Unterwasser-Gameplay und natürlich die drei neuen Starter-Pokémon.

Doch wie so oft bei einer großen Enthüllung blieb es nicht bei den offensichtlichen Details. Fans nahmen den Trailer Bild für Bild auseinander – und stießen dabei auf ein merkwürdiges Detail am Himmel.

Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist …

In einer Panoramaaufnahme einer Insel ist im Hintergrund eine auffällige Wolkenformation zu sehen. Sie wirkt ungewöhnlich niedrig und erinnert in ihrer Form an eine riesige Schlange oder einen Drachen.

Besonders spannend: Auch im Artwork zu Beginn des Trailers soll eine ähnlich geformte Wolke zu erkennen sein. Für viele Fans ist das mehr als nur ein Zufall.

Die erste Theorie: Es könnte sich um einen subtilen Hinweis auf eines der legendären Pokémon der neuen Generation handeln. Ein Wolken-Drache würde thematisch perfekt zu einem Spiel passen, das „Wind“ im Titel trägt.

Legendäres Pokémon oder neues Raid-Feature?

Eine andere Theorie besagt, dass die Wolke eher an Garados erinnert – und möglicherweise ein neues Raid- oder Event-Feature symbolisiert. Denkbar wäre, dass sich das jeweilige Pokémon als Silhouette über einem Gebiet in den Wolken abzeichnet, bevor ein Kampf startet.

Allerdings passt die Form der Wolke im eigentlichen Trailer nicht eindeutig zu einem bekannten Pokémon. Möglich ist also auch, dass wir hier einen ersten, versteckten Teaser für ein bislang unbekanntes legendäres Pokémon gesehen haben.

Bis zur Veröffentlichung im Jahr 2027 dürfte es allerdings noch dauern, bis wir Gewissheit erhalten. Bis dahin bleibt die Wolke ein spannendes Detail. Was glaubt ihr, was sich dahinter verbirgt?

via The Gamer, Bildmaterial: Pokémon Wind, Pokémon Welle, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak