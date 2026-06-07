Cloud, der Schwarzmagier: So funktioniert das neue Job-System in Final Fantasy VII Revelation

Die Ankündigung von Final Fantasy VII Revelation wirkt nach. Im Enthüllungstrailer spielte es gar keine Rolle, aber im anschließenden Gameplay-Video wurde es vorgestellt: das neue WEAR-System von Final Fantasy VII Revelation.

Ihr könnt eure „Einsatzbekleidung“ ändern – diese verfügt über augmentierte Resonanzen. Kurz: Ihr könnt nicht nur eure Charaktere optisch anpassen, sondern mit den Uniformen dank einzigartiger Movesets euren Spielstil individualisieren. Das soll an klassische Jobs und Klassen aus Final Fantasy erinnern, beispielsweise Schwarzmagier und Krieger. Da wollen wir natürlich noch etwas mehr wissen, oder?

Automaton Media ging es jedenfalls so – und da man Naoki Hamaguchi vor sich hatte, war es wohl die denkbar beste Gelegenheit, Antworten auf Fragen zum WEAR-System und den „Jobs“ zu erhalten. „Im Grunde handelt es sich um eine Art Job-System“, so Naoki Hamaguchi zunächst. Das wissen wir ja schon.

Battle Director Teruki Endo und er hätten vor der Herausforderung gestanden, das Kampfsystem von Remake und Rebirth zu erweitern. Irgendwann hätte Endo gemeint: „Jobs sind eines der charakteristischen Merkmale der Final-Fantasy-Reihe; wir sollten sie dieses Mal einbauen.“ Endos Idee sei laut Hamaguchi gewesen, Fans zu ermöglichen, die Charaktere anzupassen und aus Cloud beispielsweise einen Magie-orientierten Charakter zu machen. Ohne allerdings Konflikte mit bestehenden Spielsystemen zu erzeugen.

So entstand das WEAR-System

„Ich fand das vielversprechend, also beschlossen wir, diesen Weg einzuschlagen. So entstand das von den Jobs inspirierte WEAR-System“, so Hamaguchi. Das WEAR-System heißt im Englischen übrigens FITS. Laut Hamaguchi sei die große Charakter-Besetzung ein Vorteil gegenüber anderen Open-World-Games. Aus drei Mitgliedern könnten Fans drei Charaktere auswählen, mit Synergien experimentieren und ihre Rollen anpassen. „Für mich schien es der richtige Ansatz für diesen Titel zu sein, den Spielern all die verschiedenen Kombinationen erleben zu lassen“, so Hamaguchi.

Das führt Naoki Hamaguchi im Interview zwar nicht aus, aber ganz nebenbei ermöglicht das WEAR-System wohl auch, dass Fans ihre Lieblingscharaktere nutzen können, und dennoch alle spielerischen Optionen haben. Und zwar offensichtlich von Anfang an. Denn obwohl sich Naoki Hamaguchi die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht habe, wie man verschiedene Outfits im Laufe des Spiels als Anreiz verteilen könne, sei Endo zu ihm gekommen und habe vorgeschlagen, dass alle Outfits für alle Charaktere gleichzeitig freigeschaltet werden sollten.

Alle Jobs gleich verfügbar

Die Erklärung dazu leuchtet ein: „Normalerweise würde man mit etwas wie einem Krieger-Outfit für Cloud und einem Schwarzmagier-Outfit für Cait Sith beginnen. Im weiteren Spielverlauf würde Cloud dann schließlich auch Zugang zum Schwarzmagier-Outfit erhalten“, so Hamaguchi. „Auf den ersten Blick sieht es zwar so aus, als würde der Spieler Entscheidungen treffen, doch in Wirklichkeit lenkt das Spiel ihn auf einen von den Entwicklern vorgegebenen Weg.“ Das wollte man nicht.

Neben dem Freelancer – wahrscheinlich die Grundausrichtung – sehen wir im Gameplay-Video den Schwarzmagier und den Krieger. Barrets Job kennen wir nicht, aber er wird als Paladin oder Berserker gedeutet. Cait Sith könnte ein Beschwörer sein.

Details zum WEAR-System werden uns hoffentlich in den nächsten Monaten noch begleiten, darunter allen voran, welche „Jobs“ es gibt. Final Fantasy VII Revelation soll zeitgleich im Frühjahr 2027 für PS5, Xbox Series, PCs und Nintendo Switch 2 erscheinen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelations, Square Enix