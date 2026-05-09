Pokémon Wind und Welle: Neuer Leak könnte gute oder schlechte Nachrichten bedeuten

Seit der Ankündigung der 10. Generation, Pokémon Wind und Welle am Pokémon Day im Februar, ist es ein wenig still geworden. Damals hieß es nur „2027“ – mehr offizielle Informationen zum Veröffentlichungsdatum bzw. -zeitraum gab es nicht.

Gerade deshalb sorgt ein neuer Leak jetzt für Diskussionen innerhalb der Community. Laut dem bekannten Pokémon-Insider Riddler Khu könnte es nämlich noch deutlich länger dauern, bis wir Pokémon Wind und Welle überhaupt wiedersehen.

Demnach soll die Veröffentlichung erst sehr spät im Jahr 2027 geplant sein – vermutlich im typischen November-Zeitraum der Hauptspiele. Noch härter dürfte viele Fans allerdings eine andere Aussage treffen: Laut Leak sollen die Spiele im gesamten Jahr 2026 überhaupt nicht mehr gezeigt werden.

Eine lange Wartezeit für Gen 10?

Das wäre vor allem deshalb ungewöhnlich, weil frühere Pokémon-Spiele meist nur wenige Monate nach ihrer Enthüllung neue Trailer oder Informationen erhielten. Beispiele dafür gibt es viele: Pokémon Karmesin und Purpur bekamen bereits wenige Monate nach der Ankündigung einen zweiten Trailer, ebenso Pokémon-Legenden: Arceus oder Pokémon Schwert und Schild.

Sollte der Leak stimmen, würde Pokémon Wind und Welle dagegen wohl erst am Pokémon Day 2027 erneut auftauchen. Dabei war die Vorfreude nach dem ersten Trailer eigentlich relativ groß. Besonders die neue, offenbar von Südostasien inspirierte Region sowie die Starter-Pokémon kamen gut an.

Gleichzeitig dürfte die längere Entwicklungszeit aber auch eine direkte Reaktion auf die Kritik an Pokémon Karmesin und Purpur sein. Die neunte Generation stand bekanntlich stark wegen technischer Probleme, Performance-Schwächen und Bugs in der Kritik. Sollte sich dieser Leak bewahrheiten, könnte das für manche Leute jetzt sogar eine gute Nachricht sein.

Was passiert bis dahin?

Ganz ohne Pokémon-Inhalte dürfte die Zeit bis Gen 10 allerdings nicht bleiben. Es gibt z. B. Hinweise darauf, dass die klassischen Game-Boy-Advance-Spiele Pokémon Rubin, Pokémon Saphir oder Pokémon Smaragd für die Switch und „Switch 2“ vorbereitet werden könnten. Dataminer fanden entsprechende Hinweise bereits nach dem Start von Pokémon Feuerrot und Blattgrün auf der neuen Plattform.

Seid ihr eher ungeduldig oder findet ihr es vielleicht sogar gut, dass sich dieses Mal besonders viel Zeit gelassen wird?

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon Wind, Pokémon Welle, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak