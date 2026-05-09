Pokémon Wind und Welle: Neuer Leak könnte gute oder schlechte Nachrichten bedeuten

Seit der Ankündigung der 10. Generation, Pokémon Wind und Welle am Pokémon Day im Februar, ist es ein wenig still geworden. Damals hieß es nur „2027“ – mehr offizielle Informationen zum Veröffentlichungsdatum bzw. -zeitraum gab es nicht.
Gerade deshalb sorgt ein neuer Leak jetzt für Diskussionen innerhalb der Community. Laut dem bekannten Pokémon-Insider Riddler Khu könnte es nämlich noch deutlich länger dauern, bis wir Pokémon Wind und Welle überhaupt wiedersehen.
Demnach soll die Veröffentlichung erst sehr spät im Jahr 2027 geplant sein – vermutlich im typischen November-Zeitraum der Hauptspiele. Noch härter dürfte viele Fans allerdings eine andere Aussage treffen: Laut Leak sollen die Spiele im gesamten Jahr 2026 überhaupt nicht mehr gezeigt werden.
Eine lange Wartezeit für Gen 10?
Das wäre vor allem deshalb ungewöhnlich, weil frühere Pokémon-Spiele meist nur wenige Monate nach ihrer Enthüllung neue Trailer oder Informationen erhielten. Beispiele dafür gibt es viele: Pokémon Karmesin und Purpur bekamen bereits wenige Monate nach der Ankündigung einen zweiten Trailer, ebenso Pokémon-Legenden: Arceus oder Pokémon Schwert und Schild.
Sollte der Leak stimmen, würde Pokémon Wind und Welle dagegen wohl erst am Pokémon Day 2027 erneut auftauchen. Dabei war die Vorfreude nach dem ersten Trailer eigentlich relativ groß. Besonders die neue, offenbar von Südostasien inspirierte Region sowie die Starter-Pokémon kamen gut an.
Gleichzeitig dürfte die längere Entwicklungszeit aber auch eine direkte Reaktion auf die Kritik an Pokémon Karmesin und Purpur sein. Die neunte Generation stand bekanntlich stark wegen technischer Probleme, Performance-Schwächen und Bugs in der Kritik. Sollte sich dieser Leak bewahrheiten, könnte das für manche Leute jetzt sogar eine gute Nachricht sein.
Was passiert bis dahin?
Ganz ohne Pokémon-Inhalte dürfte die Zeit bis Gen 10 allerdings nicht bleiben. Es gibt z. B. Hinweise darauf, dass die klassischen Game-Boy-Advance-Spiele Pokémon Rubin, Pokémon Saphir oder Pokémon Smaragd für die Switch und „Switch 2“ vorbereitet werden könnten. Dataminer fanden entsprechende Hinweise bereits nach dem Start von Pokémon Feuerrot und Blattgrün auf der neuen Plattform.
Seid ihr eher ungeduldig oder findet ihr es vielleicht sogar gut, dass sich dieses Mal besonders viel Zeit gelassen wird?
via GameRant, Bildmaterial: Pokémon Wind, Pokémon Welle, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak
4 Kommentare
Not gonna Lie: Wenn dass bedeuten würde das dann Dinge wie Dynamische Schatten, Texture Destiny, etc Gefixt werden und vielleicht mehr Animationen Kommen, dann nehme ich Ende 2027 mit Kusshand.
Aber ob GameFreak sich wirklich die Zeit nehmen wird, oder die Spiele mehr oder Minder Fertig bei denen Liegt ohne dass sich was ändert bleibt abzuwarten.
Richtig, aber dabei sollte auch erwähnt werden, dass die letzten Mainline-Spiele auch erst in dem Jahr offiziell angekündigt wurden, in dem sie auch released wurden. Ungewöhnlich ist also eher die frühe Ankündigung, die man wohl aufgrund der deutlich längeren Entwicklungszeit vorgezogen hat, damit die Fans nicht zu nervös werden. Für mich wäre es völlig in Ordnung, wenn die Spiele im November 2027 erscheinen: GameFreak soll sich gerne Zeit nehmen, damit man zum Schluss das bestmögliche Ergebnis erzielt. Ich denke, im Laufe der Wartezeit könnte dann noch die dritte Gen im Switch eShop gedroppt werden. Die Verkaufszahlen von Feuerrot/Blattgrün waren ja auch recht eindeucksvoll.
Hm, dann wird Horizonte (also der Anime) wohl eine sehr lange 4 Staffel bekommen, die beginnt nämlich erst am 22.Mai in Japan und eigentlich haben die Staffeln ja nur so 44 - 46 Folgen oder es wird noch eine fünfte geben, was ich mir beides aber irgendwie nicht vorstellen kann.
Naja mal abwarten, aber die Spiele jetzt so weit nach hinten verschieben? Und ohne weitere News? Und ich bezweifle das sie grafisch oder technisch irgendwas verbessern, bis ich es sehe. Jedem anderen würde ich glauben oder es zutrauen, Game Freak aber nicht, sorry.
Das wär alles nun keine Überraschung und ist eigentlich das, wovon man ohnehin ausgehen konnte.
Die einzigen Gründe, warum die Pokemon Spiele schon angekündigt wurden dürften wohl die sein, dass Nintendo Druck gemacht hat, weil ihr Switch 2 Line Up so schwach ausfällt, was man, entgegen der Erwartungen, in diesem Jahr nicht in die gewohnten Bahnen zu bringen scheint, da die Switch 2 ohnehin zu früh raus kam.
Sowie eben das Jubiläum, wozu man was ankündigen wollte.
Und das ist auch vollkommen ok und wirklich eher erfreulich, weil man so direkter zeigt, dass man sich mehr Zeit diesmal nimmt. Ob die Zeit ausreichen wird, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Game Freak neigt ja gerne dazu, zu überambitioniert zu werden und damit ihren Zeitrahmen zu sprengen, den sie eigentlich bräuchten. Die zusätzliche Zeit dürfte nun wenigstens endlich ihren Zeitkostenzuwachs vom Wechsel zur Open World auffangen. Dass die Chancen groß stehen, dass man diesmal auch noch eine große Unterwasserwelt, gegebenenfalls gar den Himmel dazu nimmt, bleibt die Frage, ob diese Extrazeit auch dafür reichen wird 😅 Aber das wird man sehen müssen. Noch wissen wir ja nicht, was sie genau planen und in welchen Umfang. Ich hoffe nur man übernimmt sich nicht wirklich und geht lieber ein zwei Schritt zurück, anstatt noch weiter voran zu preschen.^^
Ich hätte mir zwar gehofft, dass man diesen Jahr noch ein, zwei neue Pokemon wenigstens vorstellen würde aber, wenn die Werbekampagne erst mit dem nächsten Pokemon Day startet wär das jetzt auch ok. Aber mal abwarten, Nur weil irgendein Leaker das sagt, heißt es ja nichts Vor der zweiten Jahreshälfte rechne ich aber so oder so mit keiner neuen Info zu den Spielen^^