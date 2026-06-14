Die Showcase-Saison in Zahlen: Diese Trailer, Spiele und Events lagen bei euch vorne

Das Summer Game Fest 2026 und die zahlreichen Begleitveranstaltungen liegen inzwischen hinter uns. Zwischen der großen Show von Geoff Keighley, Sonys State of Play, dem Xbox Games Showcase und Nintendos Direct gab es zahlreiche Neuankündigungen und Überraschungen. Entsprechend wurde in den vergangenen Tagen fleißig diskutiert, welche Spiele und Präsentationen eigentlich die größte Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnten.

Nachdem wir uns bereits eine allgemeine Auswertung der „meistbeachteten Spiele“ angesehen haben, liefert Analyse-Anbieter LevelUp nun weitere interessante Zahlen. Die Ergebnisse geben einen spannenden Einblick in die Diskussionen rund um das Event – sollten aber auch mit einer gewissen Vorsicht betrachtet werden.

Zelda dominiert Trailer, God of War die Diskussionen

Besonders auffällig ist die Auswertung der meistgesehenen Trailer. Hier setzte sich überraschend deutlich das „Remake“ von The Legend of Zelda: Ocarina of Time an die Spitze. Der Trailer soll laut LevelUp auf rund 115 Millionen Aufrufe gekommen sein. Dahinter folgen God of War: Laufey mit 90,5 Millionen sowie Resident Evil Veronica mit 70,9 Millionen Aufrufen. Mit 57,1 Millionen Aufrufen schaffte es der neue Trailer zu Kingdom Hearts IV auf Platz 4.

Bei der Berichterstattung durch Medien ergibt sich dagegen ein anderes Bild. Dort führt God of War: Laufey mit rund 2.600 Artikeln vor Gears of War: E-Day und Marvel’s Wolverine. Resident Evil Veronica und Onimusha: Way of the Sword komplettieren die Top 5.

Auch bei den Interaktionen in sozialen Netzwerken liegt God of War: Laufey deutlich vorne. Mit 5,5 Millionen Interaktionen lässt das Spiel die Konkurrenz klar hinter sich. Dahinter folgen Marvel’s Wolverine, Resident Evil Veronica, Zelda: Ocarina of Time und Gears of War: E-Day.

Interessant ist dabei vor allem, wie unterschiedlich die Ergebnisse je nach Kategorie ausfallen. Während Zelda bei den Trailer-Aufrufen klar dominiert, scheint God of War insgesamt deutlich mehr Diskussionen und Berichterstattung ausgelöst zu haben. Alle Zahlen wurden zwischen dem 1. und dem 11. Juni 2026 gesammelt.

Nintendo gewinnt die Showcase-Schlacht

Einen ganz knappen „Sieger“ gibt es laut der Auswertung bei den Präsentationen selbst. Die Nintendo Direct erreichte demnach einen Spitzenwert von 3,8 Millionen gleichzeitigen ZuschauerInnen und landet damit knapp vor dem Summer Game Fest selbst mit 3,7 Millionen.

Auf den weiteren Plätzen folgen Sonys State of Play mit 2,9 Millionen sowie das Xbox Games Showcase mit 2,2 Millionen ZuschauerInnen. Der Gears of War: E-Day Direct schaffte es mit 808.000 ZuschauerInnen ebenfalls noch in die Top 5. LevelUP verweist hier auch noch einmal auf die zahlreichen „Co-Streams“, die die jeweiligen Präsentationen begleitet haben.

Allerdings gilt auch hier: Die Zahlen sollten nicht überinterpretiert werden. LevelUp legt zwar verschiedene Metriken offen, die genaue Methodik hinter den Auswertungen bleibt jedoch weitgehend unbekannt. Trotzdem zeichnen die Daten ein interessantes Bild der diesjährigen Showcase-Saison. Was war euer Favorit?

via LevelUp, Bildmaterial: Summer Game Fest 2026