Zelda, Final Fantasy und Persona chancenlos: Dieses Spiel dominierte die „Showcase-Saison“

Das Summer Game Fest 2026 liegt hinter uns und damit auch einige äußerst turbulente Tage für die Gaming-Branche. Die E3, wie viele sie noch aus früheren Jahren kennen, existiert längst nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form. Stattdessen hat sich das Summer Game Fest seit 2020 als zentrale Sommerbühne für Neuankündigungen, Trailer und Überraschungen etabliert.

Doch Geoff Keighleys Show war längst nicht die einzige große Präsentation. Auch Sony meldete sich mit einer State of Play zurück, Microsoft veranstaltete das Xbox Games Showcase und Nintendo sorgte mit seiner großen Juni-Direct für zahlreiche Schlagzeilen. Hinzu kamen viele kleinere Events, die ebenfalls spannende Projekte präsentierten.

Diese Spiele dominierten die Aufmerksamkeit

Das Analyse-Unternehmen LevelUp hat nun ausgewertet, welche Spiele während der verschiedenen Präsentationen die größte Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnten. Dafür wurden unter anderem Berichterstattung, Videoaufrufe, Streaming-Leistung und Diskussionen auf sozialen Plattformen berücksichtigt.

An der Spitze landete vielleicht etwas überraschend God of War: Laufey. Dahinter folgen das „Remake“ von The Legend of Zelda: Ocarina of Time sowie Resident Evil Veronica. Ebenfalls weit vorne vertreten sind Marvel’s Wolverine und Gears of War: E-Day.

Die zehn meistbeachteten Spiele des Summer Game Fest 2026:

God of War: Laufey Zelda: Ocarina of Time Resident Evil Veronica Marvel’s Wolverine Gears of War: E-Day Kingdom Hearts IV Persona 6 Final Fantasy VII: Revelation Spyro: A Realm Beyond Until Dawn 2

Aussagekraft mit Fragezeichen

Wie genau die einzelnen Daten gewichtet wurden, bleibt allerdings unklar. LevelUp spricht von einer Auswertung über mehr als 30 soziale Plattformen, Streaming-Dienste und Medienberichte hinweg. Ob dabei zwischen positiver und negativer Resonanz unterschieden wurde, geht aus den veröffentlichten Informationen jedoch nicht hervor.

Entsprechend sollte die Rangliste eher als Indikator für allgemeine Aufmerksamkeit verstanden werden. Schließlich kann ein Spiel sowohl durch Begeisterung als auch durch kontroverse Diskussionen viele Reaktionen erzeugen.

Dennoch liefert die Auswertung einen interessanten Einblick, welche Ankündigungen die Gaming-Community während des diesjährigen Summer Game Fest besonders beschäftigt haben. Was war eigentlich euer Favorit der letzten Tage?

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Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix