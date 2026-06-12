Zelda, Final Fantasy und Persona chancenlos: Dieses Spiel dominierte die „Showcase-Saison“

Das Summer Game Fest 2026 liegt hinter uns und damit auch einige äußerst turbulente Tage für die Gaming-Branche. Die E3, wie viele sie noch aus früheren Jahren kennen, existiert längst nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form. Stattdessen hat sich das Summer Game Fest seit 2020 als zentrale Sommerbühne für Neuankündigungen, Trailer und Überraschungen etabliert.
Doch Geoff Keighleys Show war längst nicht die einzige große Präsentation. Auch Sony meldete sich mit einer State of Play zurück, Microsoft veranstaltete das Xbox Games Showcase und Nintendo sorgte mit seiner großen Juni-Direct für zahlreiche Schlagzeilen. Hinzu kamen viele kleinere Events, die ebenfalls spannende Projekte präsentierten.
Diese Spiele dominierten die Aufmerksamkeit
Das Analyse-Unternehmen LevelUp hat nun ausgewertet, welche Spiele während der verschiedenen Präsentationen die größte Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnten. Dafür wurden unter anderem Berichterstattung, Videoaufrufe, Streaming-Leistung und Diskussionen auf sozialen Plattformen berücksichtigt.
An der Spitze landete vielleicht etwas überraschend God of War: Laufey. Dahinter folgen das „Remake“ von The Legend of Zelda: Ocarina of Time sowie Resident Evil Veronica. Ebenfalls weit vorne vertreten sind Marvel’s Wolverine und Gears of War: E-Day.
Die zehn meistbeachteten Spiele des Summer Game Fest 2026:
- God of War: Laufey
- Zelda: Ocarina of Time
- Resident Evil Veronica
- Marvel’s Wolverine
- Gears of War: E-Day
- Kingdom Hearts IV
- Persona 6
- Final Fantasy VII: Revelation
- Spyro: A Realm Beyond
- Until Dawn 2
Aussagekraft mit Fragezeichen
Wie genau die einzelnen Daten gewichtet wurden, bleibt allerdings unklar. LevelUp spricht von einer Auswertung über mehr als 30 soziale Plattformen, Streaming-Dienste und Medienberichte hinweg. Ob dabei zwischen positiver und negativer Resonanz unterschieden wurde, geht aus den veröffentlichten Informationen jedoch nicht hervor.
Entsprechend sollte die Rangliste eher als Indikator für allgemeine Aufmerksamkeit verstanden werden. Schließlich kann ein Spiel sowohl durch Begeisterung als auch durch kontroverse Diskussionen viele Reaktionen erzeugen.
Dennoch liefert die Auswertung einen interessanten Einblick, welche Ankündigungen die Gaming-Community während des diesjährigen Summer Game Fest besonders beschäftigt haben. Was war eigentlich euer Favorit der letzten Tage?
Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix
4 Kommentare
Freut mich, dass scheinbar auch viele Spieler offen für solche "vorsichtigen" Experimente sind. Wie schon an anderer Stelle erwähnt: Dieser Rausschmeißer hat für mich die State of Play davor bewahrt, ins Unterdurchschnittliche zu rutschen. Hoffentlich wird sich das Spiel ausbreiten wie ein... *grunzt* ..."Laufey"feuer.
Weiß nicht, ob sich diese Beachtung bei God of War wirklich so sehr in Verkäufen widerspiegeln wird. Außerdem konnte man eine Woche lang über God of War diskutieren – da war beispielsweise ein Ocarina of Time noch nicht angekündigt und auch Kingdom Hearts IV wurde erst am 09. Juni wieder wirklich relevant. Diese Auswertung endete 2 Tage später.
Mein Interesse geht aktuell gegen 0 und höre auch so immer wieder kritische Stimmen zu dem Game. Jetzt gab es eine Aussage zur Spiellänge und das Game soll nochmal länger als das Reboot und Ragnarok sein – da bin ich definitiv raus. Ich fand die beiden Game teilweise schon sehr gestreckt und auch längst nicht mehr so gut wie die Griechenland-Games von früher.
Wolverine sah spitze aus und Laufey hat mich auch sehr positiv überrascht ☺️ richtig geiles Setting gewählt, hammer Optik und Animationen und Mut zu Fanatsie und Humor 💪❤️ tip top was die da schon gezeigt haben.
Allgemein wirklich viele starke Spiele , da ist es echt schwer eine Top Ten zu erstellen 😂
Glückwunsch an God of Würfel