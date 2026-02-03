Aktualisierte Liste: Mit diesen Games plant Nintendo 2026 und darüber hinaus

Wie immer gibt es im aktuellen Geschäftsbericht von Nintendo auch einen Ausblick zu kommenden Software-Veröffentlichungen. Eine feine Liste, die auch das ein oder andere ferne Spiel nochmal zurück ins Gedächtnis holt.
Hattet ihr Splatoon Raiders und Rhythm Heaven Groove noch auf dem Plan? Dann jetzt vielleicht wieder, wobei beide Spiele noch recht fern sind. Auf Mario Tennis Fever, Pokémon Pokopia und die neue „Switch 2 Edition“ zu Super Mario Bros. Wonder trifft das nicht zu, diese Spiele erscheinen in den nächsten Wochen.
Bei einer kommenden Nintendo Direct dürften wir auch den Termin zu Yoshi and the Mysterious Book kennenlernen, das aber bisher immer noch mit Frühjahr 2026 geführt wird. Auch auf eine zeitnahe Veröffentlichung von Fire Emblem: Fortune’s Weave hoffen viele Fans.
Nintendo unterteilt die Pläne diesmal in eine Switch-1-Liste und eine Switch-2-Liste. Neue Nennungen gibt es natürlich nicht. Die Übersichtlichkeit der Switch-1-Liste lässt sich noch ganz gut begründen, die Switch-2-Liste dürften viele Nintendo-Fans aktuell ein wenig knapp finden. Die nächste Nintendo Direct, die angeblich schon in den nächsten Tagen stattfinden soll, dürfte das ändern.
In den Slides aus dem Geschäftsbericht visualisiert Nintendo auf einer Folie auch die unmittelbar bevorstehenden Third-Party-Veröffentlichungen für Nintendo Switch 2, darunter Resident Evil Requiem, Pragmata und 007: First Light. Nachfolgend Screenshots der Folien. Den Geschäftsbericht findet ihr hier.
Die Pläne:
Bildmaterial: Pokémon Champions, The Pokémon Company, Pokémon Works
7 Kommentare
Auf fire emblem freue ich mich auch. Aber das war es dann mit den Exklusives. Den Rest spiele ich auf anderen Plattformen.
Ein Upgrade zu den Xenoblade chronicles Teilen wäre fein. Aber irgendwie hört man aus der Richtung nichts.....
Ich warte auch noch auf die Xenoblade Upgrades und Fire Emblem ist bis jetzt auch das einzige neue Spiel worauf ich mich freue (auch wenn ich nach Engage erstmal vorsichtig bin). Solange beides nicht rausgekommen ist das die Switch 2 für mich immer noch kein Kaufargument für mich.
Für mich ist da leider gar nichts dabei für Switch 2. Pokopia wäre ein Day1-Kauf gewesen, wenn es nicht eine GKC wäre.
Damit meine Switch 2 nicht komplett verstaubt, spiele ich eben einige meiner Backlogtitel für Switch 1 auf der 2, aktuell bin ich grad an Silent Hope dran.
Das Frühjahr ist definitiv noch gut befüllt bei der Switch 2.
Bei der Switch dagegen kommt echt kaum noch was. Hey Mario ist ja glaub nur ne Art App? für diese Spielzeuge? Also das kann man nicht wirklich dazuzählen xD
Und Pokemon Champions ist ja eigentlich auch nur nen Mobile Spiel, was ebenfalls auf der Switch verfügbar sein wird und wird wohl auch nicht so spannend, da es wohl einem extrem vereinfachten Pokemon Stadium zu ähneln scheint. xD
Aber wer weiß... in wenigen Wochen werden wir sicherlich mehr dazu in der Pokemon presents erfahren. Vielleicht wirds ja doch noch interessant, trotz Mobile Titel
Wäre schön, falls in der voraussichtlich nächste/übernächste Woche kommenden Direct nochmal das eine oder andere Switch Spiel angekündigt werden würde. Aber so richtig rechne tue ich damit weniger. Freue mich dafür umso mehr auf die Monolith Soft Ankündigung, mit der ich noch immer felsenfest rechne und wo ich gespannt bin, womit sie ihr Switch 2 Debut feiern werden.
Nintendo sollte sich mal etwas beeilen mit dem neuen Fire Emblem. Ich kann sonst nicht rechtfertigen, eine Switch 2 gekauft zu haben.