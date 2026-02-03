Aktualisierte Liste: Mit diesen Games plant Nintendo 2026 und darüber hinaus

Wie immer gibt es im aktuellen Geschäftsbericht von Nintendo auch einen Ausblick zu kommenden Software-Veröffentlichungen. Eine feine Liste, die auch das ein oder andere ferne Spiel nochmal zurück ins Gedächtnis holt.

Hattet ihr Splatoon Raiders und Rhythm Heaven Groove noch auf dem Plan? Dann jetzt vielleicht wieder, wobei beide Spiele noch recht fern sind. Auf Mario Tennis Fever, Pokémon Pokopia und die neue „Switch 2 Edition“ zu Super Mario Bros. Wonder trifft das nicht zu, diese Spiele erscheinen in den nächsten Wochen.

Bei einer kommenden Nintendo Direct dürften wir auch den Termin zu Yoshi and the Mysterious Book kennenlernen, das aber bisher immer noch mit Frühjahr 2026 geführt wird. Auch auf eine zeitnahe Veröffentlichung von Fire Emblem: Fortune’s Weave hoffen viele Fans.

Nintendo unterteilt die Pläne diesmal in eine Switch-1-Liste und eine Switch-2-Liste. Neue Nennungen gibt es natürlich nicht. Die Übersichtlichkeit der Switch-1-Liste lässt sich noch ganz gut begründen, die Switch-2-Liste dürften viele Nintendo-Fans aktuell ein wenig knapp finden. Die nächste Nintendo Direct, die angeblich schon in den nächsten Tagen stattfinden soll, dürfte das ändern.

In den Slides aus dem Geschäftsbericht visualisiert Nintendo auf einer Folie auch die unmittelbar bevorstehenden Third-Party-Veröffentlichungen für Nintendo Switch 2, darunter Resident Evil Requiem, Pragmata und 007: First Light. Nachfolgend Screenshots der Folien. Den Geschäftsbericht findet ihr hier.

Die Pläne:

Bildmaterial: Pokémon Champions, The Pokémon Company, Pokémon Works