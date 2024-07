Das war … Kalenderwoche 30/2024

In den eher etwas trägen Gaming-News-Wochen blicken wir heute ein wenig auf Dragon Quest, Final Fantasy und weitere gemischte News. Den Block mit den Trailern ergänzen wir zum Schluss noch mit einem neuen Review. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

In einem Interview hat Dragon-Quest-Schöpfer Yuji Horii unter anderem über den stummen Protagonisten gesprochen. Ob an der Tradition im nächsten Ableger festgehalten wird, ist hingegen nicht klar.

Eine eher unerfreuliche Entwicklung zeigte sich bei EA Sports College Football 25. Denn gleich millionenfach haben Fans Geld bezahlt, um drei Tage früher spielen zu können.

Ende Jahr stellt sich jeweils die Frage nach dem Game of the Year. Nun haben wir etwa Halbzeit und laut Review-Zahlen hat nun Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon (PS4, Switch) die Spitze übernommen. Beeindruckend für eine über 20 Jahre alte Visual Novel!

In diesen Tagen erscheint zudem eine neue Erweiterung zum Final Fantasy Trading Card Game. Das ist nun zum 23. Mal der Fall. Darin werden unter anderem die Limit Breaks verfeinert.

In den letzten Tagen sind auch einige neue Spiele erschienen. Dazu gehören die Alien-Abwehr-Saga Earth Defense Force 6 (PS4, PS5, PC) sowie die Switch-Portierung von Tokyo Xanadu eX+. Nach langer Wartezeit meldete sich zudem Fate/EXTRA Record endlich wieder zurück. Ausführlich präsentiert wurde einmal mehr Lost Soul Aside (PS5, PC), mächtig Lärm machte derweil Shadows of the Damned: Hella Remastered (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Zudem kennen wir nun den konkreten Veröffentlichungstermin. Zu Dynasty Warriors: Origins (PS5, Xbox Series, PC) erhielten wir erste Details zur Handlung, während die rasanten Kämpfe bei Bleach: Rebirth of Souls (PS4, PS5, Xbox Series, PC) im Zentrum standen. Jeweils Anfang August starten die beiden Projekte DEVIATOR (PC) (Link) beziehungsweise Zombie Police: Christmas Dancing with Police Zombies (PC) (Link).

Aus Japan erreichte uns der Eröffnungsfilm von Madou Monogatari: Fia and the Mysterious School (PS4, PS5, Switch). Mit Unending Dawn (PS5, Mobil) gibt es einen Neuzugang bei Sonys China Hero Project. Bereits den nächsten Kämpfer enthüllte SNK zu Fatal Fury: City of the Wolves (PS4, PS5, Xbox Series, PC). Bei TRIBE NINE (PC, Mobil) vom Danganronpa-Schöpfer steht bald die Beta an. Gewohnt charmant präsentierte sich nochmals Cat Quest III (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) und Shuffle Tactics (PC) (Link) sowie EvoMon (Switch) (Link) sind zwei weitere aktuelle Neuveröffentlichungen. Einen neuen Trailer könnt ihr euch zu OPUS: Prism Peak (PC) ansehen, zunächst noch bei Kickstarter sammelt ab nächster Woche Seed of Pandora (PC).

Wer noch Nachschub für Game Boy Advance braucht, wird bald mit Xeno Crisis fündig. Bei Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) leben Totgeglaubte länger, zudem gibt es eine Zusammenarbeit mit Nike. Ebenfalls neue Kämpfer stehen mit Terry Bogard aus Street Fighter 6 (PS4, PS5, Xbox Series, PC), Versusia und weiteren aus Granblue Fantasy Versus: Rising (PS4, PS5, PC) an und Guilty Gear -Strive- (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) startet in die vierte Season. Mit einem Bug katapultierte sich Gran Turismo 7 (PS4, PS5) unfreiwillig ins Rampenlicht. Außerdem habt ihr nur noch bis morgen Zeit, letzte Einkäufe im Xbox 360 Store zu tätigen. Zum Schluss seht ihr auch noch den ersten Teaser-Trailer zur Amazon-Serie Like a Dragon: Yakuza.

Das einzige Review der Woche von JPGAMES dreht sich um The Legend of Heroes: Trails through Daybreak (PS4, PS5, Switch, PC) (zum Testbericht), welches endlich im Westen erhältlich ist. Nicht nur für Fans der Reihe, auch für Neueinsteiger ist die abgeschlossene Geschichte geeignet.