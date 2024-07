Die Amazon-Serie Like A Dragon: Yakuza hat ihren ersten Teaser-Trailer

Nach der Ankündigung im Sommer hat Prime Video heute einen ersten Teaser-Trailer zur mit Spannung erwarteten Serienadaption von Like a Dragon (Yakuza) veröffentlicht. Das Video gibt erste Einblicke zur Live-Action-Serie.

„Die Serie schildert das Leben grimmiger, aber leidenschaftlicher Gangster und Menschen, die in einem riesigen Vergnügungsviertel leben, Kamurochō“, erklärt die Videobeschreibung, was Yakuza-Fans ohnehin wissen.

Kamurochō sei ein fiktiver Stadtteil, nachempfunden dem Stadtteil Kabukichō des Bezirks Shinjuku und habe auch als Kulisse für das Spiel gedient. In der Hauptrolle: Kazuma Kiryu, gespielt von Ryoma Takeuchi. Dabei hatte genau „Like A Dragon: Yakuza“ eigentlich Ichiban Kasuga als neuen Hauptcharakter eingeführt.

Die Serie jedoch knüpft an den Originalspielen an: Sie ist inhaltlich lose vom ersten Spiel der Reihe, Yakuza von 2005, inspiriert. Sie folgt der Geschichte von Kiryu und drei seiner Kindheitsfreunde in zwei Zeitabschnitten, 1995 und 2005.

Regie übernimmt Masaharu Take und mit dem 24. Oktober gibt es auch schon längst einen Termin für den Serienstart, dann gibt es drei Episoden. Like a Dragon: Yakuza ist eine von etlichen Adaptionen aus der Videospielwelt und schließt sich unter anderem The Last of Us und Fallout an.

Der erste Teaser-Trailer:

Bildmaterial: Like a Dragon: Yakuza, Amazon Prime Video