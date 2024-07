TRIBE NINE: Beta-Test zum neuen „Extreme-Action-RPG“ des Danganronpa-Schöpfers

Wie nun angekündigt wurde, wird das Free-to-Play Action-Rollenspiel TRIBE NINE vom 9. bis zum 15. August in der Closed-Beta-Phase für PCs via Steam spielbar sein.

Der Publisher Akatsuki Games und der Entwickler Too Kyo Games haben außerdem bekannt gegeben, dass die Beta auf Englisch, Japanisch, traditionellem Chinesisch und vereinfachtem Chinesisch spielbar sein wird.

Die Closed-Beta-Phase, vom Publisher auch „Deadly Test“ genannt, startet am 9. August um 8.00 Uhr deutscher Zeit und endet exakt am 15. August um 16:59 Uhr deutscher Zeit. Habt ihr Interesse am Closed-Beta-Test von TRIBE NINE teilzunehmen? Dann geht es hier zur Registrierung.

Video einsenden, Preise gewinnen

Obendrein wurde auch noch das sogenannte „Video Creators Program“ vorgestellt. In diesem haben die SpielerInnen die Möglichkeit, stylische und coole Gameplay-Videos aufzunehmen und einzureichen. Als Preise warten diverse Guthabenkarte auf die GewinnerInnen.

TRIBE NINE ist das neue „Extreme-Action-RPG“ von Kazukata Kodaka, dem Schöpfer der Danganronpa-Reihe. In der finalen Version soll TRIBE NINE für PCs, iOS und Android erscheinen. Ein konkretes Erscheinungsdatum wurde bisher nicht genannt.

Der offizielle Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: TRIBE NINE, Akatsuki Games, Too Kyo Games