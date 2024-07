DEVIATOR: Metroidvania im Hollow-Knight-Stil startet im in den Early-Access

Der actiongeladene 2D-Metroidvania-Sidescroller DEVIATOR startet am 2. August in die Early-Access-Phase. Zum Preis von schlappen 6,99 Euro könnt ihr das Spiel via Steam erwerben und Teil dieser frühen Spielphase sein. Entwickelt wird der Titel von Gami Studio. Die Rolle des Publishers übernimmt SapStaR Games.

So wird der Titel via Steam beschrieben: „DEVIATOR ist ein Metroidvania, bei dem das Parieren im Mittelpunkt steht und das exquisite handgezeichnete 2D-Grafiken bietet. Erkundet unbekannte Wildnis und geheimnisvolle Städte, taucht ein in rätselhafte Bewusstseinsbereiche und begegnet eigenartigen Kreaturen. Entdeckf die Wahrheit hinter dieser chaotischen Welt.“

Wie beschrieben, soll das Parieren einen hohen Stellenwert in DEVIATOR genießen. Pariert ihr die Angriffe eurer Feinde wiederholt mit zeitlich präzisen Angriffen, gewinnt euer Charakter an Momentum.

Wird der Schwellenwert überschritten, wechseln SpielerInnen in einen leistungsstarken, erweiterten Zustand. Dann profitiert ihr von Vorteilen wie erhöhtem Schaden.

Der neue Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: DEVIATOR, SapStaR Games, Gami Studio