Das neue Madou Monogatari: Compile Heart zeigt das Opening-Video

Publisher Compile Heart und Entwickler Sting haben den Eröffnungsfilm zu Madou Monogatari: Fia and the Mysterious School veröffentlicht. Man möchte mit dem Spiel ein neues Kapitel der Serie aufschlagen.

Der Eröffnungsfilm bietet dabei auch den Titelsong „Asoventure“, gesungen von Kiminone. Das Ending-Theme ist „Matou Monogatari“, ebenfalls gesungen von Kiminone.

Das neue RPG soll die „unberührte Weltanschauung und die vertrauten Charaktere der Madou-Monogatari-Serie in all ihrer nostalgischen Pracht präsentieren“. Madou Monogatari: Fia and the Mysterious School erscheint am 28. November in Japan für PlayStation 5, PlayStation 4 und Switch.

Die allermeisten Madou-Monogatari-Spiele haben es nicht außerhalb Japans geschafft. Mit Sorcery Saga: Curse of the Great Curry God erschien 2013 und 2014 der letzte Ableger aber für PS Vita in Nordamerika und Europa.

Das Eröffnungsvideo:

via Gematsu, Bildmaterial: Madou Monogatari: Fia and the Mysterious School, Compile Heart, Sting