Final Fantasy: Hidden Trials bringt Lightning und Lunafreya und verfeinert die Limit Breaks

In wenigen Tagen steht die Veröffentlichung von Hidden Trials an – die inzwischen 23. Erweiterung zum Final Fantasy Trading Card Game. Bereits am 27. Juli erfolgt der Pre-Release des Sets, das die mit der Erweiterung Hidden Hope eingeführte Limit-Break-Mechanik weiter ausbauen wird. Am 2. August ist dann der offizielle Launch.

Mit Hidden Trials feiert Lightning aus Final Fantasy XIII ihr Debüt im Sammelkartenspiel, wie die Produktreihe unschwer erkennen lässt. Ein Artwork von Miki Yamashita ziert Booster und Display.

Wie auch das Pokémon-Sammelkartenspiel können die Final-Fantasy-Karten sowohl gespielt, also auch nur gesammelt werden. Und angesichts der schönen Motive ist inzwischen beides eine nennenswerte Option für Fans.

Zu den weiteren neuen Karten in Hidden Trials gehören Motive von Lunafreya aus Final Fantasy XV oder Kuja aus Final Fantasy IX. Auch eine Karte mit einem Artwork von Gen Kobayashi zu Vincent aus Final Fantasy VII weiß zu gefallen. Zu den Künstlern, die neue Karten beisteuern, gehören außerdem unter anderem Ryoma Ito (Final Fantasy Tactics A2) und Toshitaka Matsuda sowie Oreki Genya, die beide an Final Fantasy Type-0 wirkten.

Gelegentlich dürfen Influencer aus der Szene einige Karten exklusiv vorstellen. Auf diese Weise haben wir in den letzten Tagen auch noch Karten mit Motiven und Charakteren aus Final Fantasy XII: Revenant Wings, Final Fantasy XIII-2 (Serah) und Gladiolus aus Final Fantasy XV im Artstyle von Dissidia Final Fantasy Opera Omnia vorab kennengelernt. Eine inzwischen komplette Kartenliste findet ihr bei IGN.

Unten seht ihr eine Auswahl der neuen Karten. Habt ihr euch schon mal Karten zum Final Fantasy Trading Card Game gekauft? Dann wisst ihr vielleicht, dass das gar nicht so einfach ist. Der deutsche Square Enix Store hat „Hidden Trials“ nicht im Angebot, ihr müsst auf die Expertise von spezifischen Händlern setzen.

Bildmaterial: Square Enix