Bestaunt rasante Kämpfe und neue Mechaniken im neuen Trailer zu Bleach: Rebirth of Souls

Nach der ersten Enthüllung Anfang Juli hat Bandai Namco heute einen neuen Gameplay-Trailer zu Bleach: Rebirth of Souls veröffentlicht. Das Video verrät mehr über das Gameplay und die besonderen Mechaniken des Spiels, mit denen ihr den Kampfverlauf auf den Kopf stellen könnt.

Im Action-Fighting-Game nutzen Fans die einzigartigen Fähigkeiten der Charaktere aus der Serie, um in Schwertkämpfen die Kontrolle über ihre Gegner zu erlangen. Mit Spielmechaniken wie Rückwärtsaktionen und Kombos könnt ihr euch aus kniffligen Situationen befreien.

Im Kampfverlauf wartet außerdem euer Bankai darauf, eingesetzt zu werden. Die rasanten Kämpfe werden begleitet von einer originalen Story von Autor Tite Kubo. Die Musik steuert Takeharu Ishimoto bei. Ihn kennen wir von langjährigen Arbeiten für Square Enix, darunter The World Ends With You und diverse Final-Fantasy-Ableger wie Type-0, Dissidia oder Before Crisis.

Die Manga-Serie Bleach erzählt die Geschichte des 15-jährigen Schülers Ichigo Kurosaki, der seit seiner Geburt Geister sehen kann und die Kräfte eines Shinigami erhält. Er macht sich auf den Weg, um die Shinigami Rukia Kuchiki zu retten. Bleach: Rebirth of Souls erscheint für PlayStation, Xbox Series und PCs.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Bleach: Rebirth of Souls, Bandai Namco, Tamsoft