Erster Teaser-Trailer zu Fatal-Fury-Star Terry Bogard in Street Fighter 6

Fatal-Fury-Star Terry Bogard wird Gast-Charakter in Street Fighter 6, wie wir bereits seit einigen Wochen wissen. Im Rahmen der EVO 2024 am vergangenen Wochenende hat Capcom einen Teaser-Trailer zum Start von Terry Bogard veröffentlicht.

Terry Bogard setzt damit seine Serie von Gastauftritten bei Genre-Kollegen fort. Zuletzt hatte er auch in The King of Fighters XV und sogar in Super Smash Bros. Ultimate einen Auftritt.

Terry wird im Herbst im Rahmen des zweiten Season-Pass zu Street Fighter 6 erscheinen. Im Sommer geht es erstmal mit M. Bison weiter, im Winter plant man mit Mai und im Frühling 2025 mit Elena.

Teaser zu Terry:

Bildmaterial: Street Fighter 6, Capcom