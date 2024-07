Granblue Fantasy Versus: Rising schließt ersten Character-Pass ab und lässt den nächsten folgen

Am 20. August wird DLC-Charakter Versusia in Granblue Fantasy Versus: Rising an den Start gehen. Darüber hinaus gab Arc System Works den Charakter Vikala als letzten DLC-Charakter von Character Pass 1 bekannt. Ihr ahnt es, wo es Character Pass 1 gibt, gibt es auch Character Pass 2. Diesen wird Sandalphon einleiten.

Unten seht ihr einen Gameplay-Trailer zu Versusia, der auch auf kommende Neuerungen von Update 1.50 eingeht, Vikala vorstellt und Character Pass 2 anteasert.

In unserem Test hatten wir übrigens viel Lob für „Rising“ übrig: So schrieb Tim unter anderem: Granblue Fantasy Versus: Rising ist definitiv ein großes Update zum Versus-Erstling, denn allein spielerisch bietet Rising so viel mehr in den Kämpfen, was das Ganze um einiges dynamischer und somit besser macht.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Granblue Fantasy: Versus Rising, Cygames, Arc System Works