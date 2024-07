Fatal Fury: City of the Wolves stellt Billy Kane als nächsten Neuzugang vor

Nach der Enthüllung von SWAT-Agent Kevin Rian bei der EVO 2024 hat SNK erneut nachgelegt und Billy Kane als den nächsten Zugang für Fatal Fury: City of the Wolves vorgestellt.

Die loyale rechte Hand des berüchtigten Geese Howard wird im Englischen von Chris Sharpes und im Japanischen von Masaki Masaki gesprochen. Billy hat nach dem Tod seines Mentors die Zügel der Howard Connection in die Hand genommen, von den Herausforderungen des Syndikats aber verschlungen.

Nur eines ist sicher inmitten der Dunkelheit und Aufruhr: Billy hegt einen tiefen Groll gegen Terry Bogard, den Mann, der für den Tod seines Meisters verantwortlich ist.

Der bisher letzte Teil der Serie erschien mit Garou: Mark of the Wolves kurz vor der Jahrtausendwende für NeoGeo. Fatal Fury: City of the Wolves erscheint im kommenden Jahr für PS4, PS5, Xbox Series und PCs.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Fatal Fury: City of the Wolves, SNK Corporation