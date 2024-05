Das war … Kalenderwoche 19/2024

Happy End für Helldivers II, Xbox schließt Studios und Nintendo plant den Switch-Nachfolger – die „Big Three“ hatten in den letzten Tagen alle so ihre eigenen Baustellen. Wie immer müsst ihr auch nicht auf den Trailer-Rückblick verzichten. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Es war der große Aufreger der letzten Tage, dass Sony für die Steam-Version von Helldivers II (PS5, PC) eine PSN-Verknüpfung forderte. Nun machte Sony einen Rückzieher.

Microsoft gab bekannt, dass man unter anderem Arkane Austin und Tango Gameworks schließt. Das sind die Studios hinter Redfall respektive Hi-Fi Rush und The Evil Within. Gleichzeitig will man dennoch weiter auf kleinere Spiele setzen. Das erscheint etwas widersprüchlich. Die Schließungen begründete inzwischen Xbox-Präsidentin Sarah Bond und auch der frühere Blizzard-Präsident Mike Ybarra sprang Phil Spencer zur Seite. Derweil redet ein aktueller Medienbericht bereits von der nächsten Preiserhöhung für den Xbox Game Pass.

Bei Nintendo geht es in großen Schritten in Richtung Switch-Nachfolger. Bis im März 2025 ist die Ankündigung offiziell versprochen. Es soll tatsächlich in Richtung Evolution gehen. Glaubt man den Informationen eines Insiders, dürfen sich Fans beim Switch-Nachfolger außerdem auf Abwärtskompatibilität freuen.

Einige spannende Neuankündigungen gab es in den letzten Tagen. Nintendo verkündete beispielsweise die Rückkehr von Nintendo World Championships: NES Edition (Switch). PQube enthüllte mit Celestia: Chain of Fate (Switch, PC) ein neues Otome. Dank Starsand Island (PC) könnt ihr gegen Ende 2025 einen Farming-Ausflug auf eine Insel planen. Fans von rundenbasierten Rollenspielen können sich zudem Designated Demigod (PC) einmal genauer anschauen.

Ohne Vorwarnung ist Hades II (PC) sogleich in den Early Access gestartet. Wenn ihr lieber Retro-Horror mögt, dann könnt ihr euch nun Crow Country (PS5, Xbox Series, PC) sichern. Für den Westen datiert wurde REYNATIS (PS4, PS5, Switch, PC), der September-Termin ist nur zwei Monate nach der Japan-Veröffentlichung. Bis Ende August warten müsst ihr, wenn ihr euch auf Gundam Breaker 4 (PS4, PS5, Switch, PC) freut. Die Wartezeit auf Konamis Rocket Knight Adventures: Re-Sparked! (PS4, PS5, Switch, PC) beträgt hingegen nur einen Monat. Einen ausführlichen Einblick gewährte Atlus in das kommende Shin Megami Tensei V: Vengeance (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC).

Einen Teaser-Trailer könnt ihr euch zur Life-Sim Moonlight Peaks (PC) mit übernatürlichem Setting ansehen. Mit einer Demo könnt ihr euch derzeit von Fishbowl (PS5, PC) überzeugen. Im Early Access ist demnächst eure Kreativität in Quest Master (PC) gefragt. Das bisher Switch-exklusive Master Detective Archives: RAIN CODE erscheint im Oktober auch für alle weiteren Plattformen. Zudem ist Sword and Fairy Inn 2 auch noch für PlayStation und Xbox unterwegs. Noch ein wenig Kickstarter-Unterstützung gebrauchen kann hingegen Eclipse of Elysium (PC) aus Deutschland.