Die Snipperclips-Macher haben ihr neues Spiel veröffentlicht und es ist ganz anders

Seit dieser Woche ist Crow Country erhältlich, ein Retro-inspiriertes Survival-Horror-Game. Es stammt aus der Feder der Macher von Snipperclips und wie ihr seht, ist es ganz anders als das letzte Spiel von Indie-Studio SFB Games. Die Veröffentlichung von Crow Country erfolgte für PS5, Xbox Series und PC-Steam.

Wir schreiben das Jahr 1990. Edward Crow ist verschwunden. Der Besitzer von „Crow Country“ – einem kleinen Themenpark am ländlichen Stadtrand von Atlanta, Georgia – wurde seit der unerwarteten Schließung seines Parks vor zwei Jahren nicht mehr gesehen. Die Stille wird gebrochen, als eine mysteriöse junge Frau namens Mara Forest sich in das Herz des verlassenen Vergnügungsparks wagt, um ihn zu finden.

Adam Vian, Creative Director bei SFB Games, sagt zur Veröffentlichung: „Es ist endlich da! Dieses Projekt war für uns eine echte Herzensangelegenheit, und wir sind überglücklich, die Leute endlich in den Genuss all dessen kommen zu lassen, was Crow Country zu bieten hat.“ Jetzt werde er eine Weile an Youtube und Twitch kleben, um euch zu beobachten.

Crow Country verfügt übrigens auch über einen „Erkundungsmodus“, der SpielerInnen ein Abenteuer ermöglicht, ohne angegriffen zu werden. Eine spielbare Demo ist bei PC-Steam verfügbar.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Crow Country, SFB Games