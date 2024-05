Xbox-Präsidentin Sarah Bond zu Gründen für die Schließung von Studios wie Tango Gameworks

Eine turbulente Woche für Xbox, um es milde auszudrücken. Nach den Studioschließungen sieht sich Microsoft heftiger Kritik von Fans, aber auch aus der Branche ausgesetzt.

Bisher hatten sich die sonst sehr redseligen Xbox-Bosse zurückgehalten. Jetzt war Sarah Bond bei Bloomberg Tech zu Gast und kam dort um Fragen zu den jüngsten Entscheidungen natürlich nicht umher.

Konkret wurde die Xbox-Präsidentin darauf angesprochen, dass Xbox-Fans und Mitarbeiter „am meisten beunruhigt“ habe, dass eines der geschlossenen Studios gerade ein sehr erfolgreiches Spiel entwickelt habe, das im Game Pass und in Sachen Engagement wirklich gut gelaufen sei und eine Menge Preise gewonnen habe. Die Rede ist natürlich von Tango Gameworks und Hi-Fi Rush.

„Eines der Dinge, die ich an der Spieleindustrie wirklich liebe, ist, dass sie eine kreative Kunstform ist“, ist die erste Antwort der Xbox-Präsidentin. „Und das bedeutet, dass die Situation und der Erfolg eines jeden Spiels in einem Studio wirklich einzigartig ist. Für uns gibt es keine Einheitsgröße, die für alle gilt. Wir betrachten also jedes Studio, jedes Spielteam und berücksichtigen eine ganze Reihe von Faktoren, wenn wir Entscheidungen und Kompromisse dieser Art treffen müssen“, so Bond.

„Aber alles dreht sich um unser langfristiges Engagement für die Spiele, die wir entwickeln, die Geräte, die wir bauen, die Dienste, und darum, dass wir uns so aufstellen, dass wir all diese Versprechen auch einhalten können“, sagt Sarah Bond.

Eine wahrscheinlich nette Umschreibung für: Business. Ob sie Xbox-Fans und (ehemalige) Mitarbeiter zufriedenstellt, dürft ihr gern in unseren Kommentaren erörtern.

Das ganze Gespräch:

Bildmaterial: Bloomberg