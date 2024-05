REYNATIS erhält eine aufregende Kollaboration und einen konkreten Termin für den Westen

NIS America hat REYNATIS einen Termin für den Westen verpasst. Das Spiel von FuRyu und Entwickler Natsume Atari erscheint am 27. September im Westen für PS5, PS4, Nintendo Switch und PC-Steam. In Japan erscheint das Dark-Action-RPG mit der prominenten Entwicklerbesetzung bereits am 25. Juli 2024.

Hierzulande gibt es eine Limited Edition, die ihr wie gewohnt im NISA-Online-Store findet. Außerdem gibt es im breiten Handel eine Deluxe Edition zum Standardpreis für PS4, PS5 und Switch. Diese könnt ihr bei Amazon* bereits vorbestellen.

Mit einem neuen Trailer hat man außerdem eine Kollaboration mit The World Ends With You von Square Enix vorgestellt. Dazu gab es am 1. April schon Crossover-Artworks, jetzt wird die Zusammenarbeit ohne Witz konkret.

Fans werden eine Nebenquest mit einer zusätzlichen Geschichte spielen können, in der Charakter Shoka Sakurane und andere aus der Wet von NEO: The World Ends With You mit dabei sind. Auch Gegner und Locations aus dem Spiel finden in REYNATIS dann Einzug.

Die Besetzung von REYNATIS lässt aufhorchen: Neben Kazushige Nojima (Final Fantasy VII) ist auch Yoko Shimomura (Kingdom Hearts, Final Fantasy) mit an Bord, die den Soundtrack komponiert. Zu ihrem Soundtrack gab es zuletzt einige Hörproben.

Das Action-RPG spielt in den akribisch nachgebildeten Straßen von Shibuya in Tokio. In der Welt von REYNATIS sollen Fantasie und Realität aufeinandertreffen. Bürger fürchten die Magie, weshalb Zauberer ihre übernatürlichen Mächte verbergen, um nicht unterdrückt zu werden.

Der Trailer zur Kollaboration:

Bildmaterial: REYNATIS, NIS America, FuRyu, Natsume Atari