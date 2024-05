Microsoft schließt zahlreiche Studios, darunter Hi-Fi-Rush-Entwickler Tango Gameworks

Ein wenig schöner Trend setzt sich fort. Nur Monate nachdem man Activision Blizzard für 68,7 Milliarden US-Dollar gekauft hat, entließ das Unternehmen bekanntlich 1.900 Mitarbeitende bei Xbox, Bethesda und Activision Blizzard.

Nun der nächste Hammer: Das Unternehmen schließt diverse etablierte Bethesda-Studios. Darunter Redfall-Studio Arkane Austin; Tango Gameworks, der Entwickler hinter Titeln wie Hi-Fi-Rush und The Evil Within, wie Bloombergs Jason Schreier via Twitter angibt und IGN bestätigt.

Auch Alpha Dog Studios – Entwickler des Mobile-Titels Mighty Doom – wird geschlossen. Roundhouse Games wird hingegen vom „The Elder Scrolls Online“-Entwickler ZeniMax Online Studios übernommen.

Als Konsequenz werde Redfall keine versprochenen Updates mehr erhalten – Microsoft habe die gesamte Entwicklung am Spiel eingestellt. Der Titel soll aber online spielbar bleiben – diejenigen, die den „Hero“-DLC erworben haben, soll ein „Wiedergutmachungsangebot“ unterbreitet werden.

Leiter der Xbox Game Studios richtet sich an die Betroffenen

In einer E-Mail richtet sich Matt Booty, Leiter der Xbox Game Studios, an die Mitarbeitenenden und macht eine „Neupriorisierung von Titeln und Ressourcen“ für die Kürzungen verantwortlich.

In der entsprechenden Mail erklärt Booty: „Um bestehende Geschäftsbereiche zu stärken und in den Aufbau neuer zu investieren, müssen wir uns das gesamte Unternehmen ansehen, um die Chancen zu identifizieren, die am besten für den Erfolg positioniert sind. Diese Neupriorisierung von Titeln und Ressourcen bedeutet, dass einige Teams anderen zugewiesen werden und dass einige unserer Kollegen uns verlassen werden.“

Im weiteren Verlauf werden die Änderungen für die jeweiligen Studios detailliert. Demnach wird Arkane Austin geschlossen. Mitglieder des Teams werden sich anderen Studios anschließen, um an Projekten in ganz Bethesda zu arbeiten.

Ob das auch für Mitarbeitende der Alpha Dog Studios gilt, wird nicht klar. Hier bedankt sich Booty lediglich für „die Kreativität des Teams, Doom neuen Spielern zugänglich zu machen.“ Der Service für Mighty Doom soll am 7. August enden, danach sollen keine In-Game-Käufe mehr möglich sein. Das Team von Roundhouse Games wird sich derweil den ZeniMax Online Studios anschließen.

Um die Mitarbeitenden von Tango Gameworks bleibt es hingegen wieder ungewiss. Booty bedankt sich für „ihre Beiträge zu Bethesda und den Spielern auf der ganzen Welt“.

Umfang der Kündigungen noch nicht absehbar

Booty erklärt weiter: „Mit dieser Konsolidierung unserer Bethesda-Studioteams, damit wir stärker in unser Portfolio an Spielen und neuen IPs investieren können, werden auch einige wenige Rollen in ausgewählten Bethesda-Publishing- und Unternehmensteams gestrichen.“

Und weiter: „Diejenigen, deren Rollen betroffen sein werden, werden heute benachrichtigt, und wir bitten Sie, Ihre ausscheidenden Kollegen mit Respekt und Mitgefühl zu behandeln. Wir werden denjenigen, die von den heutigen Meldungen und bei ihren Übergängen betroffen sind, unsere volle Unterstützung bieten, einschließlich Abfindungsleistungen, die sich an den örtlichen Gesetzen orientieren.“

Ein herber Schlag, dessen Ausmaße nach aktuellem Stand noch nicht abzusehen sind. Wir berichten, wenn sich weitere Erkenntnisse ergeben.

via IGN, Bildmaterial: Xbox