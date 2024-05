Xbox Game Pass: Nächste Preiserhöhung in Aussicht und weitere schlechte Nachrichten

Einem neuen Bericht zufolge könnte es in absehbarer Zukunft zu einer weiteren Preiserhöhung für den Xbox Game Pass kommen. Dieselbe Quelle weist auch auf die Möglichkeit weiterer schlechter Nachrichten für „Xbox Game Pass“-AbonnentInnen bezüglich Call of Duty hin.

In der Gaming-Sparte von Microsoft wurden seit dem Jahreswechsel einige erhebliche Einschnitte vorgenommen. Die jüngste Hiobsbotschaft traf vor wenigen Tagen vier Studios der Bethesda-Muttergesellschaft ZeniMax Media: Arkane Austin, Alpha Dog Games, Tango Gameworks und Roundhouse Studios.

Inmitten all dieser Turbulenzen erwägt Microsoft nun angeblich eine weitere Preiserhöhung für den Xbox Game Pass, berichtet der in der Regel gut informierte Tom Warren von The Verge und weist darauf hin, dass in dieser Angelegenheit noch keine endgültige Entscheidung getroffen wurde. Die Preisanpassung soll nur für die Ultimate-Stufe des Abonnementdienstes in Betracht gezogen werden, die derzeit mit 16,99 US-Dollar pro Monat zu Buche schlägt.

Das Ausmaß der Erhöhung, die Microsoft angeblich in Betracht zieht, ist unklar. Das erste und bislang einzige Mal, dass der Xbox Game Pass Ultimate teurer wurde, ließ den Preis von 14,99 US-Dollar im Juli 2023 um etwas mehr als 13 Prozent steigen.

Call of Duty im Game Pass? Abwarten.

Laut demselben Bericht soll Microsoft auch Zweifel daran haben, neue „Call of Duty“-Einträge in seinen Abonnementdienst aufzunehmen. Warrens Quellen sagen, dass das Unternehmen „schon seit geraumer Zeit“ die Vor- und Nachteile eines solchen Schritts abwägt und bis dato noch unentschlossen ist.

Viele Fans haben die Veröffentlichung zukünftiger „Call of Duty“-Titel am ersten Tag auf dem Xbox Game Pass bereits als einen der offensichtlichsten Verbrauchervorteile der 68,7 Milliarden US-Dollar teuren Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft für selbstverständlich gehalten.

Man geht davon aus, dass Microsoft über einen solchen Schritt noch einmal nachgedacht hat. Vor allem aufgrund der Sorge, dass er sich erheblich auf die riesige Einnahmequelle von Activision auswirken würde, einem der größten Geldverdiener der Xbox-Familie. Diese Behauptung steht im Einklang mit einer Meldung des langjährigen Microsoft-Insiders Timdog vom Februar 2024, der als erster berichtete, dass Call of Duty möglicherweise doch nicht für den Xbox Game Pass verfügbar sein wird.

via GameRant, Bildmaterial: Call of Duty: Modern Warfare, Activision Blizzard