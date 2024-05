Das Life-Sim-RPG Sword and Fairy Inn 2 im Chibi-Stil erscheint für PlayStation und Xbox

Das 2022 zuerst bei Steam veröffentlichte Sword and Fairy Inn 2 erhielt im Juli 2023 seine Umsetzung für Nintendo Switch. Damals ebenfalls versprochen: Es folgen Versionen für PlayStation und Xbox. Jetzt ist die Zeit offensichtlich reif.

Wie Eastasiasoft und Softstar ankündigen, erscheint das Life-Sim-RPG im Juli für PlayStation und Xbox. Darüber hinaus wird eine PC-Version im Microsoft Store veröffentlicht. Eine physische Version gibt es neu für PlayStation 5. Sie wird ab morgen bei Play-Asia* vorbestellbar sein. Dort gibt es auch noch die Handelsversion für Switch.

Lebenssimulation und Rollenspiel in einem

„Sword and Fairy“ ist euch vielleicht seit Sword and Fairy: Together Forever ein Begriff. Wer mit dem Action-RPG zur langjährigen chinesischen Reihe fand, muss sich mit dem nächsten Spiel umgewöhnen. Bekannte Gesichter aus dem Sword-and-Fairy-Universum treffen sich hier, um gemeinsam ein Gasthaus zu führen und ein glückliches Leben aufzubauen.

Ein Lebenssimulations-RPG, das eine „große Vielfalt an Spielmechaniken“ in einem liebenswerten Chibi-Stil kombiniert. Ihr verwaltet das Familienrestaurant, zieht aber auch in die weite Welt hinaus. Ihr baut die Ernte an, spielt Minispiele, besorgt Lebensmittel. Euren MitarbeiterInnen im Gasthaus weist ihr Rollen zu.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Sword and Fairy Inn 2, Eastasiasoft, Softstar Entertainment, CubeGame