Das war… Kalenderwoche 49/2020

Der 25. Geburtstag von Tales of wird bald in einem Livestream gefeiert und eine Pokémon-Verteilung bei GameStop sorgten in den letzten Tagen für Aufmerksamkeit. Neben einigen Neuankündigungen und vielen Trailern haben wir zudem ein neues Review, die Dezember-Neuerscheinungen, Geschenkideen sowie die heutige Sonntagsfrage für euch im Angebot. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Am 15. Dezember 1995 erschien in Japan mit Tales of Phantasia der erste Teil der bekannten Rollenspiel-Reihe von Bandai Namco. Tales of feiert also am 15. Dezember 2020 auf den Tag genau den 25. Geburtstag. Gefeiert wird dann mit einem Livestream. Ob man dabei wohl auch etwas zu Tales of Arise (PS4, Xbox One, PC) zeigen wird?

Schon bald läuft der neuste Pokémon-Film an. Darin spielt das Pokémon Zarude eine Hauptrolle, welches bisher aber noch in keinem Spiel gefangen werden kann. Hier springt nun GameStop in die Bresche und verteilt das Finsteraffen-Pokémon online für Pokémon Schwert und Schild (Switch).

Neu angekündigt wurde in den letzten Tagen mit Wizardry VA (Mobil) ein neuer Ableger der traditionsreichen RPG-Reihe. Enthüllt wurde ebenso der Survival-Horror-Titel Yuoni (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). In den letzten Tagen veröffentlicht und je nochmals mit einem Launchtrailer beworben wurden Immortals Fenyx Rising (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link), Twin Mirror (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link), Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack (Switch) (Link) und Haven (PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link).

Einen Teaser-Trailer gab es zum kommenden The King of Fighters XV, auf den richtigen Trailer müssen wir jedoch bis am 7. Januar warten. Neben einer Deluxe Edition zu Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Switch) gab es auch einen weiteren Gameplay-Trailer zum Farming-Abenteuer und ein japanisches Video zu Balan Wonderworld (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) zeigte uns einige Kostüme und Bosse. Digitale Käufer von Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (PS4, PS5, Switch, PC) freuen sich über insgesamt 37 Bonus-Kostüme, The Good Life (PS4, Switch, Xbox One, PC) präsentierte mit The Irregular Corporation einen Publisher und aus Genshin Impact (PS4, PC, Mobil) stellten wir euch Zhongli und Xinyan vor. Das nächste Feature-Video aus Earth Defense Force: World Brothers (PS4, Switch) drehte sich um die Teamzusammenstellung und bei Steam in den Early Access startete Tinkertown (PC). Für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft veröffentlichte Sony einen Story-Trailer zu Abby aus The Last of Us Part II (PS4).

Die 3DCG-Produktion Aya and the Witch von Studio Ghibli erhielt den ersten Trailer spendiert. Ab sofort könnt ihr in eine Demo von The Wonderful 101: Remastered (PS4, Switch, PC) reinspielen, Bloodstained: Ritual of the Night auch auf Smartphones erwerben sowie ab nächster Woche DOOM Eternal mit etwas Verspätung auf Nintendo Switch genießen. Ein kostenloses Update sowie die ersten drei DLC-Kicker sind seit wenigen Tagen für Captain Tsubasa: Rise of New Champions (PS4, Switch, PC) erhältlich. Im Trailer gesichtet wurde Kin’emon aus One Piece: Pirate Warriors 4 (PS4, Switch, Xbox One, PC) und Hwang kämpft ab sofort in Soulcalibur VI (PS4, Xbox One, PC) mit. Zwei spezielle Dinge haben wir noch für alle Pokémon-Enthusiasten: Einen teuren Pokéball könnt ihr euch vorbestellen und ein ASMR-Video mit Pikachu ansehen.

Im einzigen Review der Woche von JPGAMES gibt es Zombies, Blut und viel nackte Haut. Im Remake Onee Chanbara Origin (PS4, PC) (zum Testbericht) wird die Geschichte der ersten beiden Serien-Ablegern neu erzählt. Wem die etwas spezielle Mischung zusagt, wird seinen Spaß haben, es handelt sich jedoch um keinen Meilenstein.

Das Jahr 2020 ist nun schon fast vorbei, was viele wohl kaum erwarten können. Bis es aber so weit ist, erscheinen nochmals zahlreiche Spiele. Einige davon haben wir in unseren Neuerscheinungen im Dezember 2020 gesammelt.

Darunter befindet sich mit Cyberpunk 2077 (PS4, Xbox One, PC) auch ein Titel, auf welchen wir über acht Jahre warten mussten – inklusive Verschiebungen. In der aktuellen Sonntagsfrage möchten wir von euch wissen, ob ihr euch das Open-World-Spiel nun auch wirklich kauft.

Seid ihr noch auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk? Wir haben einige Geschenkideen zusammengestellt, falls ihr noch etwas Inspiration braucht. Natürlich bleiben wir dabei thematisch bei Videospielen.