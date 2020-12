Deluxe Edition zu Story of Seasons: Pioneers of Olive Town angekündigt

Marvelous spendiert der neuen Farm- und Lebensim Story of Seasons: Pioneers of Olive Town hierzulande eine schöne Deluxe Edition. Sie beinhaltet neben dem Spiel ein 140-seitiges Notizbuch im A5-Format, zehn Sammelkarten mit Charakterinfos, ein Poster im A3-Format sowie eine Sammlerbox.

Die Deluxe Edition ist eine europäische Exklusivausgabe, heißt es von Marvelous. Sie wird wie die Standardversion wird ab dem 26. März für 59,99 Euro bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich sein. Daneben kann die Standard Edition für 49,99 Euro physisch und digital erworben werden. Vorbesteller erhalten bei ausgewählten Händlern einen Plüsch-Büffel als Bonus dazu.

In unserem Artikel-Archiv findet ihr schon zahlreiche Details zum Spiel. Ihr könnt euch Story of Seasons: Pioneers of Olive Town bereits bei Amazon in der Standardversion vorbestellen*.

Ein neuer Gameplay-Trailer

Bildmaterial: Story of Seasons: Pioneers of Olive Town, Marvelous, XSEED Games