The Last of Us Part II: Neuer Trailer beleuchtet die Geschichte von Abby

Fünf Monate nach der Veröffentlichung von The Last of Us Part II hat Naughty Dog heute einen brandneuen Trailer zum Spiel veröffentlicht. Anlass ist die kommende Weihnachtszeit und damit verbunden die Erwartung und Hoffnung der Entwickler, dass sich „neue Spieler dem Spiel das erste Mal annehmen“. The Last of Us Part II ist seit dem 19. Juni exklusiv für PlayStation 4 erhältlich und hat sich allein in Deutschland mehr als 200.000 Mal verkauft.

Im Fokus des neuen Videos stehen Abby und ihre emotionale Reise während der Geschehnisse des Spiels. Der Trailer beleuchtet ihr persönliches Motiv der Rache und die verheerenden Konsequenzen ihrer Handlungen.

Bildmaterial: The Last of Us Part II, Sony, Naughty Dog